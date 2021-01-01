

روبوت يعتمد الذكاء الاصطناعي قد ينقذ كوكبنا من النفايات الضارة! روبوت يعتمد الذكاء الاصطناعي قد ينقذ كوكبنا من النفايات الضارة!

كشفت شركة TechTics الهولندية عن مشروع روبوت جديد طورته ليساهم في تنظيف الشواطئ والأماكن العامة من بعض النفايات كأعقاب السجائر.



وتبعا لمطوري الروبوت الجديد BeachBot فإن اختراعهم يعتمد على منظومات الذكاء الاصطناعي للتعرف على أعقاب السجائر من خلال معاينة الصور التي يحصل عليها من تطبيق Microsoft Trove ومن خلال كاميرات خاصة جهز بها لمراقبة المحيط الموجود فيه.



وليكون الروبوت قادرا على تمييز أشكال أعقاب السجائر بدقة فهو بحاجة لمعاينة نحو 2000 صورة مختلفة من صور أعقاب السجائر التي ألقاها الناس سابقا والتي سيحصل عليها من التطبيق المذكور.