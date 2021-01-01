Realme تعلن عن هاتف متين بمواصفات فائقة

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Realme تعلن عن هاتف متين بمواصفات فائقة

كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد GT Master الذي صنف كأحد أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة حاليا.

وحصل الهاتف على هيكل بتصميم مميز جدا، خصوصا من حيث تصميم واجهته الخارجية، وأتى الهيكل مقاوما للماء والغبار بأبعاد (159.2/73.5/8) ملم، بوزن 174 غ.

كما جهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

ويمكن للجهاز التعامل مع شبكات 5G والبيانات بسرعة عالية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 642L.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0 وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم

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