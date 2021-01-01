كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد GT Master الذي صنف كأحد أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة حاليا.
وحصل الهاتف على هيكل بتصميم مميز جدا، خصوصا من حيث تصميم واجهته الخارجية، وأتى الهيكل مقاوما للماء والغبار بأبعاد (159.2/73.5/8) ملم، بوزن 174 غ.
كما جهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.
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التعليقات على Realme تعلن عن هاتف متين بمواصفات فائقة
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