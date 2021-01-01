مرسيدس تكشف عن داخلية سيارتها AMG SL رودستر

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صورة الخبر: مرسيدس تكشف عن داخلية سيارتها AMG SL رودستر
مرسيدس تكشف عن داخلية سيارتها AMG SL رودستر

كشفت مرسيدس عن الداخلية الفاخرة لسيارتها الرياضية AMG SL ردوستر قبيل تدشين السيارة.

نلاحظ أن داخلية S-Class الجديدة تأتي إلى شقيقتها SL وتوفر الشاشة الوسطية العائمة وعجلة القيادة الجديدة. بالطبع ستوفر SL أفخم المواد والتشطيبات المتوفرة في سيارات مرسيدس إلى جانب.

ستحصل السيارة على نظام الدفع الكلي AMG 4MATIC+ وستوفر العديد من المحركات تشمل محرك V6 واحد على الأقل إلى جانب خيارات متعددة من محركات V8، كما ستأتي بهيكل أخف وأصلب، ويتوقع أن توفر الفئة الأعلى ما يصل لـ800 حصان!

صورة الخبر: مرسيدس تكشف عن داخلية سيارتها AMG SL رودستر

المصدر: سعودى شفت

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