

أستون مارتن تكشف عن فالهالا الإنتاجية بـ937 حصان وتصميم رائع أستون مارتن تكشف عن فالهالا الإنتاجية بـ937 حصان وتصميم رائع

كشفت أستون مارتن عن النسخة الإنتاجية من سيارتها الرياضية الرائعة فالهالا والتي حصلت على تصميم محسن للغاية عن السيارة الاختبارية.



تميز التصميم بخطوط مشدودة ورفارف عريضة وحادة مع سقف ممتد وواجهة أمامية ومصابيح محسنة، ودون الكشف عن التصميم الداخلي حتى الآن فقد أكدت الشركة أن الركاب سيحصلون على تقنيات متقدمة ودعم للهواتف الذكية. وأكدت الشركة أن الكثير من التفاصيل داخل السيارة تجعل تجربتها وقيادتها منقطعة النظير.



كشفت الشركة عن محركات السيارة وقالت أن فالهالا ستحمل محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو مع محركيين كهربائيين لتنتج السيارة 937 حصان وبوزن أقل من 1550 كيلوغرام مع قوة سفلية تصل لـ600 كيلوغرام عند سرعة 240 كم/س.

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ما تظل الكثير من تفاصيل السيارة غير معلنة، بما فيها أرقام الأداء، تاريخ البدء بالإنتاج، وحتى سعر السيارة ومواعيد التوصيل، نأمل أن لا تتأخر أستون مارتن في ذلك.