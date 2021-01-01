كشفت أستون مارتن عن النسخة الإنتاجية من سيارتها الرياضية الرائعة فالهالا والتي حصلت على تصميم محسن للغاية عن السيارة الاختبارية.
تميز التصميم بخطوط مشدودة ورفارف عريضة وحادة مع سقف ممتد وواجهة أمامية ومصابيح محسنة، ودون الكشف عن التصميم الداخلي حتى الآن فقد أكدت الشركة أن الركاب سيحصلون على تقنيات متقدمة ودعم للهواتف الذكية. وأكدت الشركة أن الكثير من التفاصيل داخل السيارة تجعل تجربتها وقيادتها منقطعة النظير.
كشفت الشركة عن محركات السيارة وقالت أن فالهالا ستحمل محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو مع محركيين كهربائيين لتنتج السيارة 937 حصان وبوزن أقل من 1550 كيلوغرام مع قوة سفلية تصل لـ600 كيلوغرام عند سرعة 240 كم/س.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أستون مارتن تكشف عن فالهالا الإنتاجية بـ937 حصان وتصميم رائع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق