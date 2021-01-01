

تجربة قيادة لموديل 2021 من أستون مارتن DBX الفخمة تجربة قيادة لموديل 2021 من أستون مارتن DBX الفخمة

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Throttle House المتخصص في السيارات، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2021 من سيارة أستون مارتن DBX، وهي سيارة رياضية فخمة من فئة SUV وكروس أوفر، وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية بفضل محركها الذي طورته مرسيدس-AMG، وهو محرك V8 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وتبلغ سعته 4000 سي سي وقوته 550 حصان تقريبا.



جدير بالذكر أن هذا الموقع المتخصص في السيارات اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من أستون مارتن DBX وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.