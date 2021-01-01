خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2021 من الجيل الثاني الجديد لسيارة أوبل موكا بفئة سيارات SUV وكروس أوفر أن يحصل على 4 نجوم فقط بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد وحصلت على نسب أمان مقبولة في هذه الاختبارات.
ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:
- 73% حماية للركاب البالغين
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التعليقات على شاهد: أوبل موكا 2021 4نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية
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