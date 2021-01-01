شاهد: أوبل موكا 2021 4نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية

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شاهد: أوبل موكا 2021 4نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2021 من الجيل الثاني الجديد لسيارة أوبل موكا بفئة سيارات SUV وكروس أوفر أن يحصل على 4 نجوم فقط بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد وحصلت على نسب أمان مقبولة في هذه الاختبارات.

ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:

- 73% حماية للركاب البالغين

- 75% حماية للركاب الأطفال

- 58% حماية للمارة على الطريق

- 64% وسائل أمان مساعدة للسائق

جدير بالذكر أن الموقع أكد أن الفيديو ضم لقطات لموديل 2021 من هذه السيارة من أوبل، وتحديدا فئة اليجانس من السيارة، وكانت هذه الفئة مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت السيارة أنظمة أمان متعددة ووسائل مساعدة للسائق ساعدت في حصولها على هذا التقييم باختبارات البرنامج الأوروبي.
شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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