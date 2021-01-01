

تعرف على قيمة الأوفر برايس على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 تعرف على قيمة الأوفر برايس على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

شهدت الفترة الأخيرة تغير بقيمة الأوفر برايس المفروضة على موديل 2021 من سيارة شيفروليه كابتيفا بفئة SUV المتاحة في السوق المحلي، حيث تراوحت هذه الزيادة من 10 إلى 15 ألف جنيه، وبعد هذه التغيرات أصبحت أسعار السيارة كالتالي بعد الزيادة الغير رسمية من التجار:



- فئة أولى بسعر 335 ألف جنيه (يضاف 10 آلاف جنيه أوفر برايس).



- فئة ثانية بسعر 360 ألف جنيه (يضاف 10 آلاف جنيه أوفر برايس).

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- فئة ثالثة بسعر 380 ألف جنيه (يضاف 10 آلاف جنيه أوفر برايس).- فئة رابعة بسعر 400 ألف جنيه (يضاف 15 ألف جنيه أوفر برايس).جدير بالذكر أن مشكلة الأوفر برايس تظهر بسبب قلة المعروض من سيارات كثيرة في السوق المصري مع زيادة الطلب عليها، ولذلك يفرض الموزعين على عملائهم أسعار إضافية نظير تسليمهم للسيارة الجديدة بشكل فوري وسريع، وذلك بدلا من انتظار العميل لدوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.وتشترك هذه الفئات الأربعة في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 148 حصان وعزمه 255 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويعمل هذا المحرك ببنزين 92، وذكرت الشركة أن متوسط استهلاكه للوقود يبلغ 8.4 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما تم تزويد نظام تشغيل هذه السيارة بخمس طرق مختلفة للقيادة منها الرياضي والاقتصادي الموفر للوقود.وتشمل التجهيزات الأساسية الموجودة بالفئة الأولى من هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة ESC.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.أما الفئات الأعلى من السيارة فتضم تجهيزات إضافية منها:- وسائد هوائية جانبية.- مكابح الكترونية.- سنسور أمامي.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بإطارات السيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- فتحة سقف.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- شاشة رقمية 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية.