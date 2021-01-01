

موعد إطلاق سلسلة Huawei P50.. ومفاجأة غير متوقعة موعد إطلاق سلسلة Huawei P50.. ومفاجأة غير متوقعة

أكدت شركة هواوي Huawei رسميا أنه سيتم الإعلان عن سلسلة Huawei P50 المنتظرة، يوم الخميس المقبل.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت عملاقة التقنية الصينية هواوي، عن مفاجأة جديدة إلى جانب موعد الكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة التي ظهرت حولها العديد من التسريبات خلال الأشهر الماضية، بعد أن تأخر إطلاق هواتف P50 عدة مرات بسبب نقص مخزون رقاقات Kirin مؤخرا.



هواوي تحضر لمفاجأة جديدة في يوليو

وعن مفاجأة الشركة الصينية القادمة، صرح ممثل شركة هواوي في فنلندا، بإن سلسلة هواتف Huawei P50 ستطلق عالميا في 29 يوليو القادم.

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ويأتي إطلاق تشكيلة Huawei P50 عالميا، كـ إثبات عملي من هواوي على ريادتها، وأن نجاحها في سوق الهواتف الذكية لن يتوقف بسبب العقوبات التي تواجهها منذ حظرها في شهر مايو 2019، من الحكومة الأمريكية، وأنها قادرة على إنتاج إصدارات متميزة بالرغم من لنقص الشديد في أشباه الموصلات.ويعني قرار هواوي الجديد، أن إطلاق أحدث هواتفها لن يكون مقتصرا على الصين فقط، كعادة الشركة، ولأول مرة ستقسم الشركة الصينية هواتف Huawei P50 في وحدات خاصة بالصين والسوق العالمية.وأكد الإعلان التشويقي الرسمي، أن هواتف Huawei P50 ستستمر في استخدام كاميرات لايكا Leica، وأن طرازًا واحدًا على الأقل سيحتوي على عدسة منظار 125 ملم بفتحة f / 3.4، وهي نفس العدسة الموجودة في هواتف Mate 40.وتستمر الشركة الصينية في تطوير نظامها الإيكولوجي الخاص بها، والذي يضم بالفعل 134 ألف تطبيق، وشهدت منصة Harmony تسجيل 4 ملايين مطور، يعد امتلاك الهواتف الحالية جزءًا أساسيًا من تطوير النظام الأساسي.