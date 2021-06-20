أسعار الذهب اليوم الخميس

واصلت أسعار الذهب فى مصر تراجعها لليوم الثانى على التوالى بمستهل تعاملات اليوم الخميس 22 يوليو 2021، متأثرة بالتراجعات العالمية بأسواق الذهب على المستوى العالمي.
وانخفض سعر جرام الذهب في مصر، منذ قليل، نحو جنيهين فى التعاملات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي إلى نحو 788 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 790 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، ليسجل مستوى 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليًا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
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