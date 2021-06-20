

شعبة الأسماك بالغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في المبيعات بسبب قلة الطلب شعبة الأسماك بالغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في المبيعات بسبب قلة الطلب

سجلت أسعار الأسماك استقرارا ملحوظا بالسوق المحلية، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مع ركود ملحوظ في المبيعات، وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها، بمتوسط أسعار الأسماك ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.



وقال طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية، أن هناك انخفاضا ملحوظا في مبيعات الأسماك هذا الأسبوع تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.



وأضاف "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن أسعار الأسماك قد تشهد انخفاضا خلال الفترة الحالية بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب.

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وسجل سعر السبيط 200 جنيه للكيلو، والقاروص 160 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار السمك البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو، في الوقت الذى تراوحت فيه أسعار الأسماك المجمدة بين 20 جنيه الى 30 جنيها لكيلو المكرونة، و الكابوريا التي تراوحت أسعارها بين 100 جنيهات إلى 160 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار أسعار الجمبري بين 150 جنيها الى 300 جنيها للكيلو.الأسعار في سوق العبوروعلى صعيد أسواق الجملة ، فقد سجلت الأسعار فى سوق العبور مستويات متباينة، حيث تراوح سعر كيلو البلطي بين 17 جنيها الى 22 جنيها، والبلطي الأسواني بين 17 الى جنيهًا، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 47 و65 جنيها، والمكرونة السويسي بين 60 و80 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور ، فيما دارت أسعار سمك البوري حول 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، كما سجل سعر الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.35 ألف طن صادرات الأسماك خلال 2019وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف " الماكريل، والرنجة، والسردين"، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزراع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.