تراجعت أسعار الذهب الخميس 22 يوليو لتقترب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم.
وبحلول الساعة 05:14 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1799.18 دولار للأونصة، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو تموز عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.
ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1799.20 دولار للأونصة.
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التعليقات على الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع بسبب تحسن الشهية للمخاطرة
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