فيفا يشيد بمنتخب مصر أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو



منتخب مصر أمام إسبانيا منتخب مصر أمام إسبانيا



أشاد الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأداء منتخب مصر أمام إسبانيا، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، الخميس، بالجولة الأولي للمجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو 2020.



وحقق منتخب مصر تعادل سلبي مع إسبانيا، في إفتتاح مشوار دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ليخطف أول نقطة في المجموعة الثالثة.



علق الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائلاً "منتخب مصر يحقق بداية جيدة بالتعادل السلبي مع إسبانيا في المجموعة الثالثة".







وقدم منتخب مصر الأولمبي، أداءاً قتالياً مع إسبانيا بطل أوروبا، حيث شكل جدار دفاعي حديدي طوال أحداث الـ 90 دقيقة، وحرم الماتدور من تحقيق الفوز.



حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.



ويواجه منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة و النصف صباحاً منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية .



جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل المنتخب الأسباني وكانت أخطر هجمات المنتخب الإسباني في الدقيقة 27 بعد أن منع القائم هدف مؤكد لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة قوية من داني سيبيلوس لاعب منتخب إسبانيا في الدقيقة 27 تصطدم بالقائم ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.



شهد الشوط الثاني إستحواذ و هجوم للمنتخب المصري بعد إجراء شوقي غريب تغييرات بنزول كلاً من عمار حمدي و صلاح محسن و إبراهيم عادل على حساب طاهر محمد و أحمد ياسر ريان و إمام عاشور ، ونجح المنتخب المصري في الشوط الثاني في الهجوم على دفاعات منتخب إسبانيا لكن دون خطورة على المرمي.

