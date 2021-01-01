

مقابل 14.7 مليار دولار زووم تشتري «فايف 9» كأكبر عملية استحواذ لها مقابل 14.7 مليار دولار زووم تشتري «فايف 9» كأكبر عملية استحواذ لها

وافقت شركة زووم لاتصالات الفيديو على شراء شركة «فايف 9 إنك» مقابل 14.7 مليار، لتأتى كأكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق، لكي يساعدها مزود مراكز الاتصال على تعزيز تطبيقها الشهير ضد المنافسة الشديدة التي تواجهها بالسوق، وفقا لوكالة بلومبرج.



ستستخدم شركة زووم ارتفاع ثمن أسهمها في إتمام الصفقة وذلك بموجب الاتفاق المعلن أمس الأحد، ليحصل المساهم في «فايف9» على 0.5533 سهماً من أسهمها العادية من الفئة (أ).



وستصبح الشركة المستهدفة وحدة تشغيلية تابعة لزووم بعد الصفقة التي ستخضع لموافقة المساهمين، على أن يتم إغلاقها في النصف الأول من عام 2022.

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وصرحت الشركة إن الاستحواذ قد يدفع زووم إلى دخول سوق مراكز الاتصال الذي تبلغ قيمته 24 مليار دولار، ما سيساعدها على التنافس بشكل أفضل مع شركات من أمثال رينج سنترال إنك التي تربط المستخدمين حول العالم عبر الإنترنت.وأوضح بيان صادر عن الشركتين، أن الصفقة صُممت لمساعدة شركة اتصالات الفيديو على بناء خدمة الاتصال القائمة على السحابة «zoom phone».ويذكر أن قائمة عملاء «فايف 9» تضم أسماء كبيرة مثل أندر أرمور ، وسيتريكس، وأثينا هيلث ولولوليمون، كما تم تصميم الصفقة أيضاً بطريقة تسمح لكل من زووم و«فايف 9» ببيع المنتجات لعملاء بعضهما البعض.قال إريك يوان الرئيس التنفيذي لزووم في بيان: «نبحث باستمرار عن طرق لتحسين منصتنا، وإضافة فايف 9 أمر طبيعي».الجدير بالذكر أن أهمية تطبيق Zoom برزت بعد تفشي وباء كورونا في أوائل عام 2020، وانتشر في جميع أنحاء العالم بعدما اضطر الناس، المجبرين على البقاء في المنازل بسبب الإغلاق، إلى استخدام الخدمة للاتصال عن بُعد بالعمل، والمدرسة والأصدقاء، والعائلة، لكن هذه العام، أثار المستثمرون مخاوف بشأن استمرار نمو الشركة مع زيادة التطعيمات وانتهاء الإغلاق.وتستفيد شركة اتصالات الفيديو من ارتفاع أسهمها المذهل في تمويل عملية الاستحواذ على شركة «فايف 9»، إذ تضاعفت قيمة السهم 5 مرات خلال عام 2020، وارتفع بنسبة 7.3% أخرى خلال هذا العام حتى الآن، ما دفع قيمتها السوقية لتتجاوز 100 مليار دولار.أوضحت البيانات التي جمعتها بلومبرج، الاستحواذ يُعد الصفقة الرابعة لشركة Zoom منذ الوباء، فلقد أعلنت في شهر يونيو عن توقيعها لاتفاقية، دون الكشف عن شروطها، مع الشركة الألمانية الناشئة «كارلزروهي إنفورميشين تكنولوجي سوليوشنز -كايتس جي إم بي إتش»، المتخصصة في تصنيع برمجيات الترجمة.كانت Zoom في شهر مارس، جزءاً من مجموعة استحوذت على حصة أقلية في شركة البرمجيات، أسيمبيلد إنك ، وفقاً للبيانات.كما اشترت شركة كيبيس فاينانشيال جروب إنك وفي مايو 2020، المتخصصة في تقديم خدمة الرسائل الآمنة ومشاركة الملفات، بشروط غير معلنة، بهدف تعزيز تقنية التشفير الخاصة بها.تقدم جولدمان ساكس مشورتها إلى شركة اتصالات الفيديو في صفقة الاستحواذ، وتقوم كاتاليست بارتنرز بالدور نفسه لشركة «فايف 9»، كما سيُصبح روان ترولوب، الرئيس التنفيذي لشركة «فايف9» رئيساً لزووم مع الاستمرار في إدارة «فايف 9» كوحدة تشغيلية.