مدرب إسبانيا: مصر نجحت فى تحقيق هدفها

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تحدث لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، بعد التعادل السلبي أمام مصر صباح اليوم، في الجولة الأولي للمجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو.



قال دي لا فوينتي، "شعور متناقض، المباراة الأولى دائما ما تحتوي على صعوبات، الإصابات عطلتنا بعض الشيء، انتقل من الأقل إلى الأكثر وأنا راض، علينا المواصلة والتفكير في مباراة أستراليا".



أضاف مدرب الماتدور، "كنا نعلم أنهم أقوياء للغاية، المشكلة ليست في عدوانية اللاعب، بل في الشخص الذي يسمح بذلك، لقد نجحت مصر في لعب مباراتها".

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واصل، " حاولنا ان نلعب بطريقتنا المعتادة وفرضنا سيطرتنا على المباراة لكن المنتخب المصري كان ادائه عنيفا بعض الأوقات وبصراحة فؤجئت من أداء كثير من اللاعبين خصوصا انهم اخبروني انهم لاعبون محليون".وعن إصابة مينجويزا وسيبايوس، علق دي لا فوينتي، "هم أكبر مصدر للقلق، لا يبدون في حالة جيدة، دعنا نرى إذا كنت مخطئا ويمكن استعادتهم، ربما قد يتوقفون قليلا".أكمل، "ليس هناك وقت للاسترخاء والتفكير في شيء آخر غير الخصم التالي، سنرى كيف نعيد اللاعبين وسنكون بالتأكيد أفضل من اليوم".زاد، " أفضل رسالة يمكنني توجيهها للاعبين هي رسالة الهدوء ، أحلم كل يوم بالصعود إلى منصة التتويج وتكرار إنجاز 92، أشعر ان هذه المجموع قادرة على الذهاب بعيدًا".وخطف منتخب مصر الأولمبي تعادل سلبي بروح معنوية كبيرة، وحرم إسبانيا من تحقق الفوز بسبب التكتلات الدفاعية الناجحة بقيادة الثنائي احمد حجازي ومحمود حمدي الونش.