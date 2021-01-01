

نتفليكس تتوقع نموا ضعيفا في عدد المشتركين خلال الربع الثالث من 2021 نتفليكس تتوقع نموا ضعيفا في عدد المشتركين خلال الربع الثالث من 2021

توقعت شركة “نتفليكس” الأمريكية للبث الحي والفيديو حسب الطلب نموًا ضعيفًا في عدد المشتركين خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 مايقل عن توقعات المحللين، مع مواجهة الشركة منافسة كبيرة خلال الفترة الماضية.



وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع إضافة 3.5 مليون مشترك مدفوع في الربع الثالث، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 5.51 مليون.



وأضافت الشركة 1.54 مليون مستخدم في الربع الثاني لتنهي الربع السنوي عند أكثر من 209 ملايين عضوية مدفوعة، في حين كان من المتوقع إضافة 1.75 مليون مستخدم جديد.

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ووصل ربح السهم الواحد 2.97 دولار، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 3.16 دولار، كما بلغت الإيرادات إلى 7.34 مليار دولار.وخلال النصف الأول من هذا العام 2021 ، أنفقت “نتفليكس” 8 مليارات دولار نقدًا على المحتوى.وأنشأت شركة نتفليكس منشآت إنتاج في مدريد وسيؤول وتورونتو ولندن. وينتظر أن تفتتح «نتفليكس» في سبتمبر، استوديو جديداً في بوشويك، وهو حي يقطنه نحو 100 ألف شخص في بروكلين بنيويورك.وتضم المنشأة التي تبلغ مساحتها 170 ألف قدم مربعة ستة مسارح صوتية، بالإضافة إلى أجنحة للتحرير وغرف اجتماعات ومطعم.وتتمتع المنصات الصوتية بمساحة تكفي لتصوير برنامجين تلفزيونيين في الوقت نفسه، أو فيلم واحد ضخم.وتضاعف عدد المشروعات التي تم إنتاجها في نيويورك إلى أكثر من الضعف منذ عام 2015، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برنامج الحوافز الضريبي.