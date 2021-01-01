

جيف بيزوس: «بلو أوريجن» باعت تذاكر لرحلات سياحية للفضاء بنحو 100 مليون دولار جيف بيزوس: «بلو أوريجن» باعت تذاكر لرحلات سياحية للفضاء بنحو 100 مليون دولار

أكد الملياردير الأمريكي “جيف بيزوس” أن شركة “بلو أوريجن” باعت تذاكر رحلات سياحية مستقبلية للفضاء بما يقرب من 100 مليون بحسب “بيزنس إنسايدر”.



وافتتحت “بلو أوريجن” رسميًا مبيعات التذاكر على متن رحلاتها المستقبلية في الصباح الذي يسبق رحلة “بيزوس”.



وليس من الواضح ما إذا كانت الشركة باعت أي تذاكر خاصة قبل افتتاح المبيعات رسميًا.

قد يعجبك أيضا...

وأسس “بيزوس” “بلو أوريجن” عام 2000، وبدأت في الاستحواذ على أرض في تكساس التي استخدمت في إطلاق المركبة أمس، فيما عينت موظفين لتطوير الصواريخ والمحركات ومحركات الفضائية وتوظف الآن أكثر من 3500 شخص.ونجح الملياردير جيف بيزوس الثلاثاء الماضي في الانطلاق والعودة من حافة الفضاء بنجاح على متن صاروخ وكبسولة “بلو أوريجن”، وكانت الرحلة التي تكللت بالنجاح هي أول إطلاق مأهول لصاروخ “نيو شيبرد” New Shepard، الذي تصنعه الشركة.وعلى ارتفاع 250 ألف قدم، انفصلت الكبسولة، وأخذت بيزوس وطاقمه إلى حافة الفضاء، ثم نزلت المركبة تحت المظلات وعادت لتهبط مرة أخرى في صحراء تكساس. واستغرقت الرحلة بأكملها 10 دقائق.جاء ذلك الانطلاق والهبوط الناجح بعد تسعة أيام فقط من نجاح الملياردير البريطاني الشهير، ريتشارد برانسون، هو الآخر إلى حافة الفضاء على متن مركبة صممتها شركته الخاصة للسياحة الفضائية “فيرجين غالاكتيك” Virgin Galactic، وهو ما يسلط الضوء الآن على السياحة الفضائية، ويلفت اهتمام سياح جدد للصناعة الناشئة.