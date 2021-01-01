أستراليا تُسقط الأرجنتين بأولميباد طوكيو "فيديو"



أستراليا تُسقط الأرجنتين أستراليا تُسقط الأرجنتين

فجر منتخب الأرجنتين الأولمبي،مفاجأة من العيار الثقيل بخسارته مباراته الافتتاحية بهدفين أمام نظيره الأسترالي، على ملعب "سابورو دوم" ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من مسابقة كرة القدم، فى أولمبياد طوكيو 2020.



وسجل لاكلان ويلز لاعب إستراليا الهدف الاول مبكرا فى الدقيقة 14من عمر الشوط الاول بعدما إستغل عرضية ليضعها فى المرمي ثم أضاف زميله ماركو تيليو الهدف الثاني فى الدقيقة 80 من عمر المواجهة.



وأكمل منتخب الأرجنتين المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد فرانسيسكو أورتيجا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع 92 ، بعد حصوله على انذراين .

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وأشعل منتخب إستراليا المجموعة الثالثة حيث تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط مفوقا على مصر وإسبانيا فى المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما فيما يقبع منتخب الأرجنتين فى قاع الترتيب بلا نقاط.وأشهر الحكم سردجان يوفانوفيتش بطاقة حمراء و10 كروت صفراء حيث حصل لاعبى استراليا ميتشيل دوك 32،ريلي مكجري 45+3، ناثانيل أتكينسون 48، كونور ميتكالف50، دينيس جنيرو 56 ، وهارى سوتر 86 على كروت صفراء.كما حصل لاعبى منتخب الأرجنتين فرانسيسكو أورتيجا 45+3، أدولفو جايش 36،وفاكوندو ميدينا 76 ، ايزيكو يوانسي 85 على كروت صفراء.فيما حسم التعادل السلبي المواجهة الإفتتاحية من المجموعة الثالثة بين منتخبي مصر وإسبانيا، ليحصد كل منهما أول نقطة فى دور المجموعات.وحقق المنتخب الأسترالي مفاجأة فى خطف الفوز الاول فى طريقه للوصول لأبعد مدى، كما أكد مديره الفني، أن منتخب بلاده سيدهش العالم، ويعد أبرز لاعبيه هو دانييل أرزاني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.ويصطدم منتخب مصر بنظيره الأرجنتين في منافسات الجولة الثانية ، الأحد 25 يوليو التاسعة والنصف صباحاً، ويختتم المنتخب الأولمبي منافسات المجموعة الثالثة بمواجهة أستراليا، الأربعاء 28 يوليو الواحدة ظهراً.https://streamable.com/9ul7z5