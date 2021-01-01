الرئيس السيسي يقابل مواطن أثناء جولته بالدراجة .. فيديو

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الرئيس السيسي

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي ، أثناء جولته بالدراجة ، وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وخلال جولته تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أحد المواطنين العابرين ، عن ظروف معيشته ، وسأله عن أحواله المعيشية ، وحثه على ضرورة العمل بجد ، متسائلا : “بتدفع ايجار كام ؟ ” .

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة ٢٣ يوليو
هنأ مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو.



وقال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، نطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

المصدر: elbalad

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