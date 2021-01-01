زيادة هرمون الذكورة لدى الرجال.. طرق متعددة



زيادة هرمون الذكورة زيادة هرمون الذكورة

طرق طبيعية تعمل على زيادة هرمون الذكورة لدى الرجال بشكل طبيعي، إضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة مستويات هرمون التستوستيرون إلى مكاسب سريعة في كتلة العضلات وحيويتها في غضون أسابيع فقط.



إليك أبرز تلك الحيل وفقا لموقع هيلث لاين.



1. تمرين ورفع الأثقال

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تعتبر ممارسة الرياضة من أكثر الطرق فعالية للوقاية من العديد من الأمراض وتشير الأبحاث الجديدة التي أجريت على الرجال البدناء إلى أن زيادة النشاط البدني كان أكثر فائدة من اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون وقد تزيد جميع أشكال التمارين من مستويات هرمون التستوستيرون لديك. يُعد رفع الأثقال والتدريب المتقطع عالي الكثافة الأكثر فاعلية.2-نظام غذائى صحىتعد المستويات العالية من التوتر ضارة بصحتك على المدى الطويل ويمكن أن تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون لديك ركز على نظام غذائي يعتمد على الأطعمة الكاملة ، والتمارين الرياضية المنتظمة ، والنوم الجيد ، والضحك ، ونمط حياة متوازن ، وكل ذلك يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن صحتك ومستويات هرمون التستوستيرون3. تناول مكملات فيتامين دقد تزيد مكملات فيتامين د 3 من مستويات هرمون التستوستيرون ، خاصة عند كبار السن والأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د في الدم.4. تناول مكملات الفيتامينات والمعادنيحتوي فيتامين (د) والزنك على أقوى دليل على أنهما يعززان هرمون التستوستيرون. قد يكون للمغذيات الدقيقة الأخرى فوائد أيضًا ، ولكنها تتطلب مزيدًا من البحث.5-يحتوي فيتامين (د) والزنك على أقوى دليل على أنهما يعززان هرمون التستوستيرون. قد يكون للمغذيات الدقيقة الأخرى فوائد أيضًا ، ولكنها تتطلب مزيدًا من البحث.6. احصل على قسط وفير من النومتأكد من حصولك على قسط وافر من النوم للحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون الصحية وتحسين صحتك على المدى الطويل.7. معززات التستوستيرون الطبيعيةتعد العديد من المكملات العشبية طريقة طبيعية لزيادة هرمون التستوستيرون لمن يعانون من العقم أو انخفاض مستوياته.8. اتبع أسلوب حياة صحييمكن أن يؤثر تقليل التعرض للمواد الكيميائية الشبيهة بالإستروجين والكحول والمخدرات بشكل إيجابي على مستويات هرمون التستوستيرون لديك وعلى صحتك.لماذا هرمون التستوستيرون مهممن سن 25-30 ، تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل بشكل طبيعي في الانخفاض وتعد مستويات هرمون التستوستيرون الصحية مهمة أيضًا للنساء ، جنبًا إلى جنب مع الهرمونات الرئيسية الأخرى مثل الإستروجين والبروجسترون.لذلك ، يجب على الجميع اتخاذ خطوات أسلوب الحياة اللازمة لتحسين مستويات هرمون التستوستيرون فسوف تحسن صحتك وجسمك في نفس الوقت.