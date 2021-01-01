فوائد صحية لتناول حفنة من اللوز



اللوز اللوز

إذا كنت تبحثين عن سناك صحية بين الوجبات فى العيد فيعد اللوز أفضل سناك أو وجبة خفيفية يمكن تناولها وتحمل فى الوقت نفسه فوائد عديدة للهضم إليك أبرز الفوائد الصحية الأخرى لتناول اللوز وفقا لموقع بولد سكاى الهندى



يمكن رش اللوز فوق وعاء سلطة الفواكه و يضاف اللوز المفروم أثناء تحضير منتجات اللحوم ويمكنك نقع اللوز وتناوله في الصباح الباكر لخفض مستويات الجلوكوز.





1-إنقاص الوزن



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اللوز منخفض السعرات لحرارية ، ويحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف ، والتي من المعروف أنها تقلل الشبع ، وبالتالي تساعدك على إنقاص الوزن بسهول يعزز اللوز المنقوع فقدان الوزن بشكل أسرع مقارنة باللوز الخام أو المحمص حيث تتم إزالة القشرة الخارجية.وفقًا لدراسة ، يلعب اللوز دورًا محتملاً في تقليل الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، إلى جانب تقليل محيط الخصر والكوليسترول الكلي ومحيط الخصر إلى الورك.2. تحسين الهضمتشير الدراسات إلى أنه عندما يتم تحميص اللوز ونقعه وتقطيعه ، تقل صلابته وحجم الجزيئات ، مما يزيد من عملية الهضم والامتصاص في الامعاء الدقيقة ويطلق طاقة كافية أيضا ، استهلاك أشكال مختلفة من اللوز يؤثر على ميكروبيوم الجهاز الهضمي بطرق مختلفة3-يعالج الإمساكيأتي اللوز ضمن المكسرات الممتازة لتحسين صحة الأمعاء ويمكن أن يساعد تناول اللوز المنقوع في علاج الإمساك المزمن بكفاءة أكبر.4. تقوية جهاز المناعةوفقًا لدراسة ، فإن اللوز المنقوع له تأثير حيوي يمكن أن يساعد في تعزيز وظيفة جهاز المناعة و من المعروف أن البريبايوتك يحسن نمو البكتيريا الجيدة في أمعاء الإنسان وترتبط صحة الأمعاء الجيدة ارتباطًا مباشرًا بصحة جهاز المناعة. وبالتالي ، من خلال المساعدة في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، يمكن أن يساعد اللوز في لعب دور مهم في تقوية جهاز المناعة. تساعد التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات القوية في اللوز أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.5. تقليل الكوليسترولمع تناول الأطعمة الدسمة فى العيد يؤتفع الكوليسترول فى الدم لذا يعد تناول حفنة من اللوز ذات فائدة صحية كبيرة فقد أظهرت دراسة أن حوالي 50 في المائة من وزن اللوز يحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ، وهي دهون صحية وقد تساعد في تقليل الكوليسترول الضار أو الكوليسترول السيئ في الجسم.يعتبر اللوز المنقوع خيارًا أفضل لتقليل الكوليسترول إلى حد كبير.يحتوي اللوز أيضًا على الألياف وألفا توكوفيرول والمغنيسيوم والنحاس والفينولات التي قد تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم بسبب تأثيراتها القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات