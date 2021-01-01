تعرف علي حالة الطقس غدأ



حالة الطقس عدا حالة الطقس عدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، مائل للحرارة و رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، سوف يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، خلال ساعات النهار والليل أيضا، فيكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، يظل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقعة، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ( حلايب وشلاتين وأبوسمبل) على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة غداوحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 25جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26نسب الرطوبةأما عن نسب الرطوبة خلال طقس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرىالسواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15