خناقة بين لاعبي بوكا جونيورز والشرطة البرازيلية "فيديو"



خناقة بين لاعبي بوكا جونيورز والشرطة البرازيلية خناقة بين لاعبي بوكا جونيورز والشرطة البرازيلية

شهدت مباراة أتلتيكو مينيرو البرازيلي وضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني، التى أقيمت فى ساعةى مبكرة من صباح اليوم في إياب دور الـ16 من بطولة "كوبا ليبرتادوريس"، أحداثا مؤسفة، حيث ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 8 لاعبين من الفريق الأرجنتيني بعد خروج الفريق من البطولة.



وتأهل فريق أتلتيكو مينيرو إلى ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على بوكا جونيورز بركلات الترجيح 3-1، ، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.



واندلعت الأحداث بعد أن أبدى لاعبو فريق بوكا جونيور غضبهم من عدم احتساب هدفين للفريق في مباراة الإياب، وذلك بعدما قرر الحكم إلغاءهما بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

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وذكر موقع "جلوبو" البرازيلي، أن 8 من لاعبي بوكا جونيورز الأرجنتيني نقلوا إلى مركز الشرطة في مدينة "بيلو هوريزونتي"، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في ما بعد.ودخل لاعبو بوكا جونيورز في مشادات عنيفة في نفق الملعب مع قوات الشرطة البرازيلية، التي استخدمت رذاذ الفلفل لمنع لاعبي الفريق الأرجنتيني من الوصول إلى حكم المباراة الذي كان متواجدا في غرفة تغيير الملابس لفريق أتلتيكو مينيرو، للاختباء خوفا من عنف لاعبي بوكا جونيورز.وازدادت حدة الاشتباكات بين لاعبي بوكا جونيورز مع الشرطة البرازيلية مما دفع رجال الامن إلى اعتقال عدد منهم وسط أجواء مشحونة.https://streamable.com/x3pq7y