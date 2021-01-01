شهدت مباراة أتلتيكو مينيرو البرازيلي وضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني، التى أقيمت فى ساعةى مبكرة من صباح اليوم في إياب دور الـ16 من بطولة "كوبا ليبرتادوريس"، أحداثا مؤسفة، حيث ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 8 لاعبين من الفريق الأرجنتيني بعد خروج الفريق من البطولة.
وتأهل فريق أتلتيكو مينيرو إلى ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على بوكا جونيورز بركلات الترجيح 3-1، ، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.
واندلعت الأحداث بعد أن أبدى لاعبو فريق بوكا جونيور غضبهم من عدم احتساب هدفين للفريق في مباراة الإياب، وذلك بعدما قرر الحكم إلغاءهما بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".
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التعليقات على خناقة بين لاعبي بوكا جونيورز والشرطة البرازيلية "فيديو"
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