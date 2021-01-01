موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة البنك .. وغيابات كثيرة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز، والتى شهدت غياب الثنائى حسين الشحات للإصابة، وأحمد الشناوى للراحة، بالإضافة إلى لاعبى المنتخب الأولمبى.
وضمت قائمة الفريق 21 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:
علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف.
وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.
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التعليقات على موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة البنك .. وغيابات كثيرة
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