بالفيديو| ما هو اسم الله الأعظم في إجابة الدعاء



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة





صرح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بما يمكن أن يكون هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، قائلًا: "بتتبع موارد ذلك الاسم العظيم فيمكن أن نقول إنه هو الله الحي القيوم".



وذكر جمعة حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، منها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.

قد يعجبك أيضا...

وقد ذكر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية ردًا على سؤال ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن هناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به من غيره وهو اسم الله الأعظم، وأكد المركز أنه موجود في القرآن الكريم.