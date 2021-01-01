صرح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بما يمكن أن يكون هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، قائلًا: "بتتبع موارد ذلك الاسم العظيم فيمكن أن نقول إنه هو الله الحي القيوم".
وذكر جمعة حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، منها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.
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التعليقات على بالفيديو| ما هو اسم الله الأعظم في إجابة الدعاء
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