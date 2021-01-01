بالفيديو| ما هو اسم الله الأعظم في إجابة الدعاء

آخر الأخباراخبار المسلمين › بالفيديو| ما هو اسم الله الأعظم في إجابة الدعاء

صورة الخبر: الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة



صرح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بما يمكن أن يكون هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، قائلًا: "بتتبع موارد ذلك الاسم العظيم فيمكن أن نقول إنه هو الله الحي القيوم".

وذكر جمعة حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، منها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.

وقد ذكر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية ردًا على سؤال ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن هناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به من غيره وهو اسم الله الأعظم، وأكد المركز أنه موجود في القرآن الكريم.

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو| ما هو اسم الله الأعظم في إجابة الدعاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29375

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager