ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول:" هل توجد سجدتين سهو لصلاة السنة؟
في إجابته قال امين الفتوى، أن سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يفعله المصلي بعد انتهائه من التحيات عليه أن يقول الله أكبر ثم يسجد، ثم قول الله أكبر ويقعد المصلي، ثم قول الله أكبر ثم يسجد، ثم بعد ذلك الاعتدال والتسليم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بالفيديو| هل يوجد في صلاة السنة سجدتين للسهو؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق