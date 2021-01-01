بالفيديو| هل يوجد في صلاة السنة سجدتين للسهو؟

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ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول:" هل توجد سجدتين سهو لصلاة السنة؟



في إجابته قال امين الفتوى، أن سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يفعله المصلي بعد انتهائه من التحيات عليه أن يقول الله أكبر ثم يسجد، ثم قول الله أكبر ويقعد المصلي، ثم قول الله أكبر ثم يسجد، ثم بعد ذلك الاعتدال والتسليم.

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وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرة دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بانه يجوز للمصلي ان يأدي سجدتين السهو سواء كانت في صلاة السنة أو صلاة الفرد.وأوضح أمين الفتوى، على أن أي صلاة فرض أو سنة غير صلاة الجنازة لو حصل فيهم سهوا يستدعي سجود السهو فعلى المصلي ان يسجد، مؤكدا علي أن سجود السهو ليس للفرد فقط وإنما يكون للفرد والسنة.