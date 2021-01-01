أعراض عديدة لسرطان الجلد المبكرة



سرطان الجلد سرطان الجلد

سرطان الجلد هو الشكل الأكثر فتكًا فى أنواع السرطانات ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولكن ما هي العلامات المبكرة التي يجب أن تنتبه لها والتى تشير إلى بدايات المرض، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية وفقا لتقرير موقع "mirror".



أعراض سرطان الجلد المبكرة

الندبات

تظهر ندبات تبدو شمعية بلون الجلد، مثل منطقة سميكة من الجلد، ويعد سرطان الخلايا القاعدية هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد ولحسن الحظ فهو أيضًا النوع الأقل خطورة طالما يتم فحصه مبكرًا .



علامات سوداء تحت الأظافر

الورم الميلانيني يسبب علامات سوداء تحت أظافر القدم أو الظفر، ويمكن الخلط بينه وبين الكدمة، غالبًا ما تظهر هذه تحت أظافر إبهامك أو إصبع قدمك الكبير فى صورة علامات سوداء.

قد يعجبك أيضا...

حكة في فروة الرأسيعتبر سرطان الجلد في فروة الرأس أكثر شيوعًا لدى الرجال، يمكن أيضًا ظهور سرطان الخلايا الحرشفية في فروة الرأس وهو أكثر شيوعًا عند أصحاب البشرة الفاتحة والذين غالبًا ما يتعرضون لأشعة الشمس، يمكن أن تظهر هذه على شكل بقع حمراء متقشرة، أو تقرحات مفتوحة، أو جلد خشن.القرح التي لا تلتئمإذا لاحظت أن لديك قرحة لم تتحسن في غضون أربعة أسابيع وتزداد سوءًا، فقم بفحصها من قبل طبيبك العام، فالقرح التي لا تلتئم يمكن أن تظهر على شكل نتوءات جافة ومتقشرة ويمكن أن تكون علامة على ظهور سرطان الخلايا القاعدية.قد تكون القرحة أيضًا مثيرة للحكة وتنزف وتبدو قشرية في المظهر.ظهور بقع شاحبة من الجلد على الرأس أو الرقبةتميل هذه البقع إلى الظهور على الجلد عندما يتعرض الشخص كثيرًا لأشعة الشمس، وغالبًا ما تظهر على الوجه والرأس والرقبة، لذا إذا لاحظت أي شيء غير عادي على الجلد لا يظهر أي علامة على الزوال بعد أربعة أسابيع، فاحجز موعدًا مع طبيبك العام أو طبيب الأمراض الجلدية.