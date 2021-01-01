المكياج المناسب مع فستان السهرة الأسود

يعد اللون الأسود هو ملك الألوان لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال ويتمتع الفستان الأسود بالبساطة والجمال، وهو من الأزياء التى تمنحك مرونة كافية في اختيارالمكياج، لذلك إذا كنتِ بصدد حضور حفل زفاف أو سهرة خلال أيام العيد يمكنك استلهام مكياجك من الأفكار التالية التى قدمها موقع "INstyle" للموضة.
خيار المكياج الأول :
مكياج ترابي
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