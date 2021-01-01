المكياج المناسب مع فستان السهرة الأسود

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صورة الخبر: المكياج المناسب مع فستان السهرة الأسود
المكياج المناسب مع فستان السهرة الأسود

يعد اللون الأسود هو ملك الألوان لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال ويتمتع الفستان الأسود بالبساطة والجمال، وهو من الأزياء التى تمنحك مرونة كافية في اختيارالمكياج، لذلك إذا كنتِ بصدد حضور حفل زفاف أو سهرة خلال أيام العيد يمكنك استلهام مكياجك من الأفكار التالية التى قدمها موقع "INstyle" للموضة.



خيار المكياج الأول :

مكياج ترابي

هو اختيار مكياج هادىء مع إبراز عنصر واحد مثل إبراز العيون أو الشفاه، لذلك ستكون الظلال الترابية للعيون مناسبة تماما، لأنها ستحقق التوازن مع الفستان الأسود، وينصح التقرير بمطابقة أحمر الشفاه مع لون الحذاء .

خيار المكياج الثاني:
مكياج براق
إذا كنتِ تريدين التميز حقا فلا تترددي في الجمع بين العيون البارزة من خلال محدد عيون أسود مع اختيار لون أحمر ناري للشفاه.

صورة الخبر: المكياج المناسب مع فستان السهرة الأسود

المصدر: موقع "INstyle" للموضة

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