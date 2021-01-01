تعرفي علي طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل زي المحلات



اللحمة بالبصل اللحمة بالبصل





اللحوم من الوجبات الأساسية على المائدة المصرية، لارتفاع قيمتها الغذائية وطعمها الذيذ، ومن بين الطرق المختلفة لطهى اللحوم " اللحمة بالبصل" والتى تفضل كل ربة بيت إعدادها لأسرتها للحصول على مذاق رائع ومختلف.



طاجن اللحمة بالبصل، عادة يقدم مع الأرز الأبيض أو بالشعرية فتكون وجبة شهية ولذيذة، لا يستطيع مقاومتها الصغير ولا الكبير.

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ويقدم موقع "اليوم السابع " طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل بطريقة سهلة وبسيطة .طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل :المكوناتكيلو من اللحم الناعم يفضل أن تكون فليه أو موزة ونقوم بسلقها جيدًامعلقة كبيرة من الزبدةملعقة صغيرة من الثوم المفرومثمرتان من الطماطم مبشورةثمرة من البصل كبيرة وتقطع حلقاتملعقة صغيرة من السـكـرملعقة صغيرة من الصلصةحبة فلفل حارحبة فلفل رومى مقطع حلقاتكوب كبير من مرق اللحمتـوابـل: ملح، فلفل أسود، ملعقة صغيرة كبابة صيني، جوزة الطيب، جبهان مطحونطريقة إعداد وطهى طاجن اللحمة بالبصلتسلق اللحمة بشكل المعتاد وتسوى جيدًانحضر طاجن ونضع فيه معلقة الزبدة ونقوم بتشويح اللحمة مع رشة ملح وفلفل وتقلب جيدًا تغير لونهانضع الثوم المفروم على اللحمة ونقلب حتى تأخذ من رائحته، ثم نضيف التوابل والفلفل الحار والبصل ونقلب حتى تعطينا لونًا ذهبيًانضيف الطماطم المبشورة ومعلقة الصلصة ومعلقة السكر والفلفل الرومى المقطع ونقوم بتقليب كل المكونات حتى تختلط ببعضها وتظهر رائحتها الذكية، ثم نقوم بتغطيتهم ونتركهم حتى نحصل على قوام صلصة ثقيل.بعد ذلك نضيف 2 كوب من مرقة اللحم " الشوربة " الساخنة، ونتركها على النار لتتشرب اللحمة من الصلصة جيدًا وتكتسب من طعهما.ندخل الطاجن الفرن حتى يحمر وجهه وتقدم ساخنة