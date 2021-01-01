تعرفي علي طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل زي المحلات

اللحمة بالبصل
اللحوم من الوجبات الأساسية على المائدة المصرية، لارتفاع قيمتها الغذائية وطعمها الذيذ، ومن بين الطرق المختلفة لطهى اللحوم " اللحمة بالبصل" والتى تفضل كل ربة بيت إعدادها لأسرتها للحصول على مذاق رائع ومختلف.
طاجن اللحمة بالبصل، عادة يقدم مع الأرز الأبيض أو بالشعرية فتكون وجبة شهية ولذيذة، لا يستطيع مقاومتها الصغير ولا الكبير.
ويقدم موقع "اليوم السابع " طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل بطريقة سهلة وبسيطة .
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل :
المكونات
كيلو من اللحم الناعم يفضل أن تكون فليه أو موزة ونقوم بسلقها جيدًا
معلقة كبيرة من الزبدة
ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
ثمرتان من الطماطم مبشورة
ثمرة من البصل كبيرة وتقطع حلقات
ملعقة صغيرة من السـكـر
ملعقة صغيرة من الصلصة
حبة فلفل حار
حبة فلفل رومى مقطع حلقات
كوب كبير من مرق اللحم
تـوابـل: ملح، فلفل أسود، ملعقة صغيرة كبابة صيني، جوزة الطيب، جبهان مطحون
طريقة إعداد وطهى طاجن اللحمة بالبصل
تسلق اللحمة بشكل المعتاد وتسوى جيدًا
نحضر طاجن ونضع فيه معلقة الزبدة ونقوم بتشويح اللحمة مع رشة ملح وفلفل وتقلب جيدًا تغير لونها
نضع الثوم المفروم على اللحمة ونقلب حتى تأخذ من رائحته، ثم نضيف التوابل والفلفل الحار والبصل ونقلب حتى تعطينا لونًا ذهبيًا
نضيف الطماطم المبشورة ومعلقة الصلصة ومعلقة السكر والفلفل الرومى المقطع ونقوم بتقليب كل المكونات حتى تختلط ببعضها وتظهر رائحتها الذكية، ثم نقوم بتغطيتهم ونتركهم حتى نحصل على قوام صلصة ثقيل.
بعد ذلك نضيف 2 كوب من مرقة اللحم " الشوربة " الساخنة، ونتركها على النار لتتشرب اللحمة من الصلصة جيدًا وتكتسب من طعهما.
ندخل الطاجن الفرن حتى يحمر وجهه وتقدم ساخنة
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