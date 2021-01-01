للمرأة .. كيف تخترين العطر المفضل لحبيبك



كيف تخترين العطر المفضل كيف تخترين العطر المفضل

حين تقع المرأة في الحب فإنها تنتبه لأدق التفاصيل المتعلقة بحبيبها، ولا توجد امرأة لا تعرف بدقة العطر المفضل لحبيبها ولكن هل تعرف ماذا يقول هذا العطر عن شخصيته؟ وفقًا لموقع "fashionbeans" للموضة الرجالية فإن تفضيلات الرجل لعطر معين تعكس بعض الصفات عن شخصيته.







ماذا يقول العطر المفضل للرجل عن شخصيته؟



العطور الحمضية

يتصف الرجل الذى يفضل وضع العطور التي تسيطر عليها رائحة الحمضيات، بأنه شخص رياضى سواء يحب أن يمارس ركوب الدراجات أو الجرى أو ألعاب القوى، كما تعمل رائحة الليمون على تحسين الحالة المزاجية والإدراكية.

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عطر القرفةتعتبر العطور المستمدة من روائح الطعام من العطور المفضلة للكثير من الرجال، مثل رائحة الشوكولاتة والفانيليا وكذلك القرفة والتوابل المختلفة والقهوة، ويتميز الرجل الذى يفضل هذه النوعية من العطور بحبه للمغامرات والمجازفة والإقدام على المخاطرة .عطور خشبيةيتصف الرجل الذى يفضل العطور الخشبية بقوة شخصيته وثقته بنفسه، ويتمتع بشخصية جذابة لا يمكن مقاومتها.عطر ملح البحرويتصف الرجل الذى يفضل وضع عطر برائحة ملح البحر، بالبساطة والأناقة فى اختيار الملابس، والعاطفة الشديدة، والنقاء ويمتلك أيضاً روح مرحة.عطور شرقيةيفضل بعض الرجال العطور الشرقية الغنية بروائح التوابل والفانيليا الحلوة وغيرها من أنواع العطور الشرقية، وهؤلاء يتميزون بالجرأة وامتلاك روح المرح والتفاؤل الدائم.أنواع العطور والصفات الشخصية للرجلأنواع العطور والصفات الشخصية للرجلعطر الزهوريتصف الرجل الذى يفضل وضع عطر برائحة الزهور، بأنه شخص واثق فى نفسه وجرىء ومحب للمغامرة والحرية ويسير وراء شغفه، كما يتميز بالعاطفية الشديدة، التى تجعله من العشاق الأوفياء لشركائهم.