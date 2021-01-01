تعرفي علي طريقة عمل البامية باللحمة الضاني



البامية باللحمة الضاني البامية باللحمة الضاني

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل البامية باللحمة الضانى، حيث تعد من أشهى الأكلات التى يحبها أغلب الناس في عيد الأضحى، وبها قدر كبير من الفوائد الصحية للإنسان.







ونقدم لكم طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضانى بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”.

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مقادير طاجن بامية باللحمة الضانىالباميةلحمة ضانى مكعباتسمنةكزبرة خضراء مفرومةكزبرة جافة ناعمةفلفل حارثوم مفرومعصير طماطمصلصة طماطمفلفل رومىبصل مفرومليمونملحفلفل أسودطريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضانى* شوحى اللحمة فى السمنة مع البصل المفروم فى الزيت على النارثم أضيفى الملح والفلفل الأسود والماء وإتركى اللحمة حتى قرب تمام النضج.* فى طاسة بها زيت على النار شوحى البصل المفروم ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم ثم أضيفى الفلفل الحار والبامية والكزبرة الجافة والخضراء وقلبى ثم أضيفى خليط اللحمة.* ضعى المقادير فى طاجن وضعى على الوجه شرائح الفلفل الرومى والطماطم وأدخليها الفرن حتى تمام نضج وقدمى طاجن البامية باللحمة الضانى مع العيش البلدى والأرز.