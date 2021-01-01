

مواصفات وأسعار هاتف Oppo A16 مواصفات وأسعار هاتف Oppo A16

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة أوبو عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة الاقتصادية بسعر لا يتخطى الـ140 دولارا، حيث يأتي الهاتف Oppo A16 مع معالج جيد نسبيا و3 كاميرات في الخلف وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ملي أمبير ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



المواصفات الرئيسية للهاتف

هاتف أوبو الجديد يأتي مع شاشة LCD بحجم 6.52 بوصة وبجودة HD+ مزودة بفتحة بشكل النوتش للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل كما أن الهاتف Oppo A16 يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل بجانب كاميراتين واحدة ماكرة والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وهذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Helio G35 من ميديا تيك ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1 بالإضافة إلى أنه يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 3 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة، وبذلك فإنك ستتمكن من تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري معا في وقت واحد.

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الهاتف Oppo A16 يحتوي كذلك على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن يتم شحن البطارية من خلال المنفذ الأحدث USB Type C، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب (مدمج في زر الباور) ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Oppo A16الهاتف Oppo A16 متوفر حاليا للشراء في إندونيسيا من خلال بائعي التجزئة عبر الإنترنت بسعر يبلغ حوالي 140 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام، ومع ذلك لا توجد أي معلومات عن مدى توفر هذا الهاتف في الأسواق الأخرى.