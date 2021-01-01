

ريلمي تنشر الصور الرسمية لهاتفها الخارق Realme GT Master Explorer ريلمي تنشر الصور الرسمية لهاتفها الخارق Realme GT Master Explorer

نشرت شركة ريلمي الصينية، الصور الرسمية لهاتفها Realme GT Master Explorer الذي سيتم إطلاقه اليوم وبعد ساعات قليلة، حيث يأتي مع تصميم أنيق باللون الأبيض وظهر زجاجي من نوع AG .



وبحسب موقع GSMArena فإن مدير التسويق في شركة ريلمي وعد منتظرى هاتف Realme GT Master Explorer بمظهر رائع وتصميم أنيق للغاية، مع أداء ومواصفات كبيرة للغاية.



وسيأتي هاتف بشاشة من نوع AMOLEDن بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض FHD+، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وسرعة اللمس بمعدل 480 هرتز، وبمعدل سطوع 1100 شمعة، ويدعم تقنية الإعتام DC dimming للتحكم فى الإضاءة، كما يدعم تقنية HDR10+، مع حواف منحنية فائقة النحافه، وقارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

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مواصفات هاتف ريلمي GT Explorer Masterوسيحتوي هاتف GT Explorer Master ، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 16 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.وسيعمل هاتف GT Explorer Master Edition من ريلمي بمعالج Snapdragon 870، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، "بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 7 جيجا بايت"، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيعمل بواجهة المستخدم UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.وسيحتوى هاتف ريلمي الذكي GT Exporer Master ، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، كما يدعم الهاتف الذكي تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.0، وتقنية GPS لتحديد المواقع، بالإضافة إلى شبكة اتصال الجيل الخامس 5G.السعر المحتمل لهاتف ريلمي GT Exporer Masterومن المتوقع أن يأتي هاتف GT Exporer Master ، من ريلمي بسعر 470 دولارا أي ما يعادل 7500 جنيه مصري.