أوبو تعلن بهدوء عن هاتف 5G أوبو Reno6 Z الأحدث من رينو..

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أوبو تعلن بهدوء عن هاتف 5G أوبو Reno6 Z الأحدث من رينو..

أماطت شركة أوبو Oppo، اللثام عن أحدث هواتف سلسلة رينو الذكية، حيث انطلق هاتف Reno6 Z بهدوء إلى الأسواق التايلاندية قبل الموعد المحدد للإعلان عنه، لينضم إلى فئة الهواتف المتوسطة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

مواصفات هاتف أوبو Reno6 Z
وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يأتي هاتف أوبو Reno6 Z، بشاشة مثقوبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد من أوبو Reno6 Z، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 800U، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف أوبو Reno6 Z، على كاميرا أمامية موجودة في ثقب صغير أعلى يسار الشاشة قادرة على التقاط صور شخصية بدقة 32 ميجابكسل، وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

وتتميز الكاميرا الرئيسية بهاتف Reno6 Z من أوبو، بتصميم ثلاثي العدسات، الأولى تضم مستشعر بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بزاوية فائقة الاتساع مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، والأخيرة مخصصة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Oppo Reno6 Z، بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، يمتاز الهاتف الذكي بـ مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويمتاز هاتف Oppo Reno6 Z، بمظهر جذاب بفضل تصميم Reno Glow من أوبو، ولم تكشف الشركة عن سعر وتوافر الهاتف.

المصدر: صدى البلد

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