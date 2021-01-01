أماطت شركة أوبو Oppo، اللثام عن أحدث هواتف سلسلة رينو الذكية، حيث انطلق هاتف Reno6 Z بهدوء إلى الأسواق التايلاندية قبل الموعد المحدد للإعلان عنه، لينضم إلى فئة الهواتف المتوسطة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.
مواصفات هاتف أوبو Reno6 Z
وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يأتي هاتف أوبو Reno6 Z، بشاشة مثقوبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية.
ويعمل الهاتف الذكي الجديد من أوبو Reno6 Z، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 800U، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أوبو تعلن بهدوء عن هاتف 5G أوبو Reno6 Z الأحدث من رينو..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق