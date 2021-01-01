

تحديث أمني جديد في جوجل... لحماية بياناتك وخصوصيتك تحديث أمني جديد في جوجل... لحماية بياناتك وخصوصيتك

بدأت شركة جوجل بتطوير ميزة أمان جديدة في متصفح جوجل كروم تسمى HTTPS-First Mode تتيح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت بأمان أكثر من أي وقت مضى.



ومن المقرر إضافتها إلى إصدار Chrome 94 المقرر إطلاقه في أواخر سبتمبر أو بداية أكتوبر القادمين. وتحاول الميزة إنشاء اتصال بمواقع الويب باستخدام بروتوكول HTTPS لحماية بياناتك وخصوصيتك عند التصفح. وإذا كان موقع الويب لا يدعم HTTPS فإن المتصفح يعرض تحذيراً بوضع ملء الشاشة يخبرك بأن الاتصال غير آمن.



كما تقول جوجل إن ميزة HTTPS-First Mode تكون اختيارية في البداية، أي يمكن للمستخدم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، لكن الوضع الافتراضي قد يصبح اعتماداً على تعليقات المستخدمين.

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وبالرغم من أنه لم يتم إطلاق الميزة رسمياً حتى الآن في جوجل كروم، غير أنه يمكن لمستخدمي إصدار Canary من المتصفح تشغيلها عبر قائمة الإعدادات التجريبية التي تسمى Flags.وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:- قم بنسخ العنوان التالي: chrome://flags/#https-only-mode-setting مع لصقه في شريط عنوان ثم اضغط على مفتاح الإدخال في لوحة المفاتيح.- قم باختيار تمكين في الجهة اليسرى للميزة، ومن ثم أعد تشغيل متصفح جوجل كروم لتفعيل التغييرات.- للوصول إلى خيار استخدام الاتصالات الآمنة الجديدة يمكنك زيارة صفحة إعدادات الأمان المتقدمة في متصفح جوجل كروم.ميزات أمان أخرىبالإضافة إلى ميزة HTTPS-First Mode تقدم جوجل أيضاً رمزاً جديداً في المتصفح للإشارة إلى معلومات الخصوصية والأمان الخاصة بالموقع الذي يستخدم بروتوكول HTTPS.وترى في الوقت الحالي رمز قفل في أقصى يسار شريط العناوين عندما تزور موقعاً آمناً. إلا أن جوجل وجدت أن عدداً قليلاً جداً من الأشخاص يعرفون بوجود هذا الرمز. ومن أجل ذلك جربت الشركة استبدال القفل بسهم يتجه للأسفل، الذي يمكن استخدامه للوصول إلى معلومات الخصوصية والأمان الخاصة بالموقع الحالي.إلى ذلك تعتبر هذه التحديثات القادمة للمتصفح من ضمن خطط الشركة للتحول بعيداً عن بروتوكول HTTP العادي إلى HTTPS الأكثر أماناً عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.كما يساعد التشفير والأمان الإضافي الذي يوفره بروتوكول HTTPS في الحماية من اختراق مواقع الويب الذي يؤدي إلى سرقة بيانات المستخدمين.