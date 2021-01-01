

تحذير عاجل لمستخدمي الماسنجر حول العالم تحذير عاجل لمستخدمي الماسنجر حول العالم

ثغرات أمنية وتهديدات تكنولوجية أصبحت تواجه ملايين المستخدمين حول العالم سواء على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو حتى الرسائل النصية، وهو الأمر الذي شكل تحديًا كبيرًا لخبراء الأمن السيبراني، وأدى إلى مضاعفة مجهودهم والتحذير بشكل فوري في حالة ظهور أي خطر.



وطالب زاك دوفمان، خبير الأمن السيبراني، مستخدمي تطبيق «Facebook Messenger»- «ماسنجر» بحذفه فورًا على هواتف أندرويد وآي فون بشكل عاجل تجنبًا لوقوع أضرار كبيرة على مليارات المستخدمين حول العالم.