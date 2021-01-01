

تيسلا قد تدخل في سوق الطائرات الكهربائية تيسلا قد تدخل في سوق الطائرات الكهربائية

وفق دراسة جديدة، يعتقد محللون أن طائرة تيسلا الكهربائية ستكون حقيقة في وقت ما.



يأتي ذلك بعد خطاب لإيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، والذي تحدث فيه عن السيارات الكهربائية الطائرة، إضافة لذلك فقد قال موسك أنه يتوقع تحول جميع وسائل المواصلات للطاقة الكهربائية ما عدا الصواريخ والمركبات الفضائية التي لا يمكن أن تعمل بالتقنيات الكهربائية الحالية. كما كان هناك الكثير من التوقعات عبر السنوات الماضية حول دخول تيسلا في سوق السيارات الطائرة، وحتى في سوق الزوارق والقوارب.



لا يبدو أن تيسلا تنوي الدخول في أي مشاريع جديدة مع الكثير من العمل لديها، وحتى إذا كانت أحد شركات إيلون موسك ستدخل لسوق الطائرات الكهربائية فإن SpaceX ستكون مرشحة أيضاً إلى جانب تيسلا.