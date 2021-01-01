كشفت نيسان عن سيارة البيك أب المتوسطة فرونتير والتي تميزت بتصميم عصري ومحركات جديدة.
حصلت واجهة نيسان فرونتير على شبك رياضي ومصابيح جريئة، ويوحي تصميم السيارة المضلع بمستوى جديد من الأداء. وفي الداخل حصلت على مقاعد جديدة وكونسول وسطي حديث مع مقابض أيدي متعددة للصف الأمام. وفي الفئات العليا سيحصل الركاب على أنظمة ترفيهية ودعم للهواتف الذكية مع شاحن لاسلكي وعزل صوتي محسن للهدوء والراحل داخل السيارة.
من حيث المحركات، حملت السيارة محرك جديد 3.8 لتر V6 ينتج 310 حصان و381 نيوتن-متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ويمكن طلب نظام الدفع الكلي اختياري. وتعد نيسان بديناميكات قيادة أفضل وأكثر ثباتاً مع عمود توازن أصلب ونظام تعليق محسن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نيسان تكشف عن فرونتير 2022 الجديدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق