

سكودا تبدأ إنتاج فابيا الجديدة بمصانعها في ملادا بوليسلاف سكودا تبدأ إنتاج فابيا الجديدة بمصانعها في ملادا بوليسلاف

أعلنت شركة سكودا لصناعة السيارات ، عن بدئها في تصنيع اول نسخ الجيل الرابع من طراز فابيا الشهير ، بمصانع الشركة في مدينة ملادا بوليسلاف التشيكية باستثمارات بلغت 110 ملايين يورو.



وقالت شركة سكودا فى بيان لها إن السيارة الجديدة من الجيل الرابع للسيارة فابيا ، تعتمد على منصة"MQB-A0" التابعة لمجموعة فولكس فاجن ، ما يجعلها ليست فقط السيارة الأكثر اتساعًا ضمن فئتها ولكن أيضًا لتقديم ميزات راحة محسنة ومجموعة كبيرة من أنظمة السلامة والمساعدة الجديدة.



وقال مايكل أويلجيكلاوس، عضو مجلس إدارة سكودا للإنتاج والخدمات اللوجستية :" إطلاق الإنتاج هو دائمًا لحظات خاصة جدًا نستعد لها بدقة، ونحتفل اليوم بالبدء الرسمي لإنتاج فابيا الجديدة ".

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وأضاف أويلجيكلاوس :" لقد استثمرنا 110 ملايين يورو في التحديث الشامل بالإضافة إلى مزيد من التشغيل الآلي لعمليات الإنتاج، هذا يؤتي ثماره الآن، وأود أن أشكر الفريق بأكمله على عملهم المتميز ويسعدني أن جهودنا سمحت لنا بتقديم مساهمة كبيرة في قصة نجاح فابيا".والجدير بالذكر ان السيارة سكودا فابيا الشهيرة ، تم انتاج ما يقارب 4.5 مليون نسخة منها منذ ان تم انتاج الجيل الأول لها في عام 1999 ، مما جعلها في المرتبة الثانية لسكودا بعد طراز اوكتافيا في نسبة المبيعات .