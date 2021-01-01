سكودا تبدأ إنتاج فابيا الجديدة بمصانعها في ملادا بوليسلاف

أعلنت شركة سكودا لصناعة السيارات ، عن بدئها في تصنيع اول نسخ الجيل الرابع من طراز فابيا الشهير ، بمصانع الشركة في مدينة ملادا بوليسلاف التشيكية باستثمارات بلغت 110 ملايين يورو.
وقالت شركة سكودا فى بيان لها إن السيارة الجديدة من الجيل الرابع للسيارة فابيا ، تعتمد على منصة"MQB-A0" التابعة لمجموعة فولكس فاجن ، ما يجعلها ليست فقط السيارة الأكثر اتساعًا ضمن فئتها ولكن أيضًا لتقديم ميزات راحة محسنة ومجموعة كبيرة من أنظمة السلامة والمساعدة الجديدة.
وقال مايكل أويلجيكلاوس، عضو مجلس إدارة سكودا للإنتاج والخدمات اللوجستية :" إطلاق الإنتاج هو دائمًا لحظات خاصة جدًا نستعد لها بدقة، ونحتفل اليوم بالبدء الرسمي لإنتاج فابيا الجديدة ".
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