شاهد .. أكسنت 2009 تتحول الى نسخة من موستنج الكلاسيكية

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شاهد .. أكسنت 2009 تتحول الى نسخة من موستنج الكلاسيكية

يعشق العديد من محبى السيارات وعالم التعديلات ، تعديل السيارات الكلاسيكية لتصبح اكثر اثارة ، مما كانت عليه في الأصل ، لذلك تحاول الشركات المخصصة لذلك التسارع في ابراز اجمل ما لديهم .

وبالفعل قامت شركة دريم كاستوم الهندية الخاصة بتعديل السيارات ، بالكشف عن مشروعها الجديد ، بتحويل السيارة أكسنت موديل 2009 ، الى السيارة فورد موستنج موديل 1969 ، وهي بالتأكيد سيارة عضلية كلاسيكية مليئة بالإثارة .

وظهر التصميم الخارجي المعدل للسيارة موستنج المزيفة ، بشبه كبير للسيارة موستنج الأصلية ، حيث استطاعت الشركة محاكاة النسب والتصميم بشكل كبير .

وحصلت السيارة موستنج المزيفة على تنجيد موستنج الأصلي والعدادات التناظرية المزدوجة، إلا أن عجلة القيادة والكونسول الوسطي شبيه بسيارات هيونداي في هذه الفترة.

اما القوة الداخلية ، فلم تعلن الشركة عن أي معلومات عنها ، او أي صور للمحرك، لكننا نتوقع أنها لا تحتوي على محرك موستنج أو حتى محرك V8، ومن المُحتمل أيضاً أن المحرك الذي يعمل على تشغيل السيارة يعمل بنظام دفع أمامي بدلاً من الخلفي في موستنج الأصلية .

وتقول شركة شركة دريم كاستوم الهندية أن الأمر استغرق حوالي أربعة أشهر لإكمال التحويل المثير ، وكانت قد كشفت عن نسخة طبق الأصل من لامبورجيني أفينتادور SVJ مُعدلة من سيارة هوندا سيفيك .

المصدر: صدى البلد

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