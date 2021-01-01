يعشق العديد من محبى السيارات وعالم التعديلات ، تعديل السيارات الكلاسيكية لتصبح اكثر اثارة ، مما كانت عليه في الأصل ، لذلك تحاول الشركات المخصصة لذلك التسارع في ابراز اجمل ما لديهم .
وبالفعل قامت شركة دريم كاستوم الهندية الخاصة بتعديل السيارات ، بالكشف عن مشروعها الجديد ، بتحويل السيارة أكسنت موديل 2009 ، الى السيارة فورد موستنج موديل 1969 ، وهي بالتأكيد سيارة عضلية كلاسيكية مليئة بالإثارة .
وظهر التصميم الخارجي المعدل للسيارة موستنج المزيفة ، بشبه كبير للسيارة موستنج الأصلية ، حيث استطاعت الشركة محاكاة النسب والتصميم بشكل كبير .
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التعليقات على شاهد .. أكسنت 2009 تتحول الى نسخة من موستنج الكلاسيكية
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