

شبكة اجتماعية جديدة خالية من الإعلانات HalloApp شبكة اجتماعية جديدة خالية من الإعلانات HalloApp

ساعد اثنين سابقين من أوائل موظفي ومنشئي تطبيق واتساب العالمي، في تطوير HalloApp وهي شبكة اجتماعية جديدة، يتم الترويج لها على أنها "مكان بسيط وآمن وخاص حيث يمكنك الاتصال ومشاركة ما يهم في حياتك مع الأشخاص الذين تهتم بهم".



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، بدءا من يوم الاثنين المنصرم، أصبح بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية، تنزيل تطبيق HalloApp، عبر متجر آب ستور من آبل لهواتف "آيفون"، ومتجر تطبيقات بلاي من جوجل لأجهزة "أندرويد".



شبكة اجتماعية جديدة خالية من الإعلانات

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ويعمل النظام الأساسي لتطبيق HalloApp، على مزج خاصية الرسائل الفورية بشبكة اجتماعية، على غرار وظائف موقع إنستجرام، ولكن تم تصميم التطبيق الجديد للمحادثات الجماعية أو الفردية مع الأصدقاء المقربين والعائلة، وتمتاز الخدمة الجديدة بخاصية وحيدة تمكن المستخدمين من خلالها العثور على الأشخاص باستخدام أرقام هواتفهم، ويتم تشفير الرسائل المرسلة عبر البرنامج، وأبرز ما يميز الشبكة الاجتماعية الجديدة أنها خالية من الإعلانات.وتعتمد الشبكة الاجتماعية القائمة على الخصوصية، على استخدام رقم الهاتف لربط الأصدقاء المقربين ببعض، وعلى عكس الشبكات الاجتماعية القديمة، ويعد الجانب الإيجابي في تطبيق HalloApp، أنه لا يحتوي على إعلانات وستكون المحادثات مع جهات الاتصال الخاصة بك مشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أن طرفي المحادثة وحدهم من يمكنهم قراءة ورؤيته محتوى الدردشة.ومن أحد عيوب تطبيق HalloApp، والتي لا ينبغي التغاضي عنها لأنها أداة مهمة، هو أن التطبيق يفتقر إلى مزايا الرسائل الصوتية، وهي من أبرز مزايا تطبيقى واتساب و تيليجرام.ويتيح لك تطبيق HalloApp أيضًا، إنشاء مجموعات تضم عدة أشخاص مع إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو وملفات Word و Excel ومستندات PDF وغيرها، ويتمتع بتشفير شامل وستقوم بحماية الدردشات بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، ولن تقوم المنصة بجمع أو تخزين أو استخدام أي معلومات شخصية لمستخدميها.وقد تم تقسيم الصفحة الرئيسية بمنصة HalloApp، إلى أربع علامات تبويب رئيسية، الأولى لخلاصة مشاركات الأصدقاء، والثانية للمحادثات الجماعية، والدردشات الفردية، والثالثة للإعدادات، والأخيرة جمالها الإجمالي ضئيل للغاية، لا توجد خوارزميات لفرز المشاركات أو محادثات جماعية.و لتجنب تزويد المنصة بالإعلانات، والتي تعد العامل الأبرز للشبكات الاجتماعية التقليدية، تخطط الشركة المالكة لتطبيق HalloApp فرض رسوم على المستخدمين مقابل ميزات ذات اشتراك.الجدير بالذكر أن مؤسسي تطبيق HalloApp، نيراج أرورا ومايكل دونوهيو، كلاهما عمل في تطوير تطبيق التراسل الشهير "واتساب"، قبل وبعد أن استحوذت شركة فيسبوك على الخدمة في صفقة تاريخية مقابل 19 مليار دولار.وكان أرورا كبير مسؤولي الأعمال السابق في واتساب، حتى عام 2018، وكان الشخصية الرئيسية في عملية التفاوض في صفقة فيسبوك للاستحواذ على واتساب، وكان Donohue هو مدير الهندسة لتطبيق التراسل الأمريكي، لما يقرب من تسع سنوات قبل أن يغادر الشركة في عام 2019.