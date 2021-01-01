

مراجعة.. المواصفات الكاملة لهاتف Vivo X60 Pro مراجعة.. المواصفات الكاملة لهاتف Vivo X60 Pro

مراجعة vivo X60 Pro .. لا يوجد ما لا يقل عن ستة أعضاء من سلسلة vivo X60 في وقت كتابة هذا التقرير ، ولا تجعل فيفو الأمر أسهل ، حيث تقدم أجهزة مختلفة بنفس الاسم في الصين وبقية العالم. ما لدينا من أجلك اليوم هو X60 Pro ، بالمواصفات الدولية.



مراجعة vivo X60 Pro



ويأتي X60 Pro مدعوم بشريحة Snapdragon 870 المتطورة ، بدرجة واحدة أقل من SD888 الحاكم. يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 120 هرتز و 6.56 بوصة جميلة لا تترك سوى القليل مما هو مرغوب فيه – معدل التحديث التكيفي في الغالب ، ولكن هذا بالكاد متوقع في هذا المستوى. يتصدره نظام كاميرا ثلاثي يتميز بثبات gimbal على الوحدة الرئيسية ، وضبط تلقائي للصورة فائقة السرعة ، وهاتف كلاسيكي 2x يبدو أن لا أحد يرغب في صنعه بعد الآن.

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ولا ينبغي الخلط بين X60 Pro هنا و X60 Pro (للصين) ، الذي يحتوي على منظار إضافي ومجموعة شرائح Exynos ، أو X60 Pro + (يبدو أن هذا هو نفسه في و خارج وطنه) ، والذي يحتوي أيضًا على منظار ، ولكن أيضًا أحدث SD888.إذا كان هناك أي شيء ، فإن X60 Pro هو الأكثر شبهاً بـ X60 non-Pro (عالمي) ، والذي يفتقد إلى حركة gimbal ، وهو في الأساس مجموعة شرائح أفضل من نظيره الصيني. ثم هناك X60t ، الذي يشبه X60 Pro تمامًا ، فقط مع مجموعة شرائح الأبعاد بدلاً من Snapdragon. هذا أقرب إلى الوضوح كما يمكننا القيام به في هذا الفضاء الكبير.مواصفات vivo X60 Proالجسم: 158.6 × 73.2 × 7.6 ملم ، 179 جم ؛ زجاج الغوريلا 6 أمامي ، زجاج غوريلا 6 خلفي ، إطار من الألومنيوم.الشاشة: 6.56 بوصة AMOLED ، 120 هرتز ، HDR10 + ، دقة 1080 × 2376 بكسل ، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.8: 9 ، 398 بكسل في البوصة.الرقاقة: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm): Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) ؛ أدرينو 650.الذاكرة: 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ؛ UFS 3.1.نظام التشغيل / البرنامج: Android 11 ، Funtouch 11.1.الكاميرا الخلفية: عريضة (رئيسية) : 48 ميجابكسل ، f / 1.5 ، 26 مم ، 1 / ​​2.0 “، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، تثبيت gimbal ؛ المقربة : 13 ميجابكسل ، f / 2.5 ، 50 مم ، 1 / ​​2.8” ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، تكبير بصري 2x ؛ زاوية عريضة للغاية : 13 ميجا بكسل ، f / 2.2 ، 120 درجة ، 16 ملم.الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بكسل ، f / 2.5 ، 26 ملم (عرض) ، 1 / ​​2.8 “، 0.8 ميكرومتر.التقاط الفيديو: الكاميرا الخلفية : 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30 / 60fps ، gyro-EIS ؛ الكاميرا الأمامية : 1080p @ 30fps.البطارية: 4200 مللي أمبير. شحن سريع 33 وات.متفرقات: قارئ بصمات الأصابع (تحت الشاشة ، بصري) ؛ NFC.قد نلاحظ أنه، في حين ليست صغيرة بدقة، وبطارية 4،200mAh قليلا صغيرة إيه من ما كنا الحصول في الآونة الأخيرة. من المفترض أن يساعد المحول بقدرة 33 واط في الحفاظ عليه سريعًا ، على الرغم من أننا نتساءل عن سبب عدم قطع الشاحن بقوة 55 وات في Pro +. مع العلم أن Pro + لا يحتوي على مكبرات صوت استريو ، وفي الحقيقة ، لا يوجد أي جهاز فيفو باستثناء واحد ، من السهل ابتلاع السماعة الفردية في X60 Pro ، إذا كانت لا تزال مريرة. ربما كان من الممكن أن يكون زوج من سماعات الأذن في الصندوق قد تم تعويضه؟يأتي X60 Pro في صندوق أكثر فخامة من معظم الناس ويتماشى جيدًا مع جهود vivo السابقة المتميزة وهو مربع مسطح من قطعتين مطلي باللون الأزرق الداكن ، مع طباعة اسم النموذج بأحرف كبيرة ، وتشبه عدسة الكاميرا والعلامة التجارية التي من المفترض أن تكون وراء تلك العدسة ، زايس.مراجعة vivo X60 Proوبمجرد إخراج الجهاز من العلبة ، ستحصل على غلاف واقٍ من البلاستيك ، وسماعة رأس تنتهي بمقبس 3.5 مم ، ودونجل 3.5 مم إلى USB-C (لأنه بخلاف ذلك لن يكون هناك مكان لتوصيل سماعة) ، والشاحن ومجموعة كابل USB-A-to-