

روسيا تطالب «يوتيوب» بحذف معلومات «مضللة» حول كورونا روسيا تطالب «يوتيوب» بحذف معلومات «مضللة» حول كورونا

طالبت روسيا منصة "يوتيوب" بحذف ما وصفته بمعلومات زائفة تتعلق بعدة مواضيع من بينها جائحة كورونا.



صرحت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية، روسكومنادزور، اليوم الأحد 18 يوليو، أن يوتيوب يتجاهل مطالب حذف مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات كاذبة عن فيروس كورونا ومواضيع أخرى"، كاشفة أنها أرسلت إلى إدارة محرك البحث "جوجل" أكثر من 24 ألف طلب إجمالًا لحذف المحتوى المحظور من الخدمة، لكن لم يتم حذف حوالي 5000 عنصر محظور، كثير منها يتضمن محتوى من منظمات متطرفة أو إرهابية، حتى الآن".



كما طالبت الوكالة جوجل بإلغاء حظر مقطع فيديو عن قناة يوتيوب الخاصة بالنائب الروسي، الصحفي أليكسي بوشكوف، حيث حذفت خدمة استضافة الفيديو حلقة من برنامج تلفزيوني استضافه.

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهاية الشهر الماضي، أن السلطات الروسية لا تخطط لحجب الشبكات الاجتماعية الأجنبية، لكن المشكلة هي أنها لا تمتثل للمتطلبات وللقوانين الروسية.وقال بوتين إن شبكات اجتماعية أجنبية تقوم بنشر مواد إباحية للأطفال أو تعليمات حول الانتحار، أو كيفية صنع زجاجات المولوتوف، على سبييل المثال، مشيرا لتجاهل المطالب الروسية في ذلك الصدد.وأشار الرئيس الروسي، إلى أن روسيا تصر على أن تفتح المنصات الدولية مكاتب تمثيلية كاملة لها في البلاد، وهي كيانات قانونية يمكن للمرء على الأقل إجراء حوار معها.