روسيا تطالب «يوتيوب» بحذف معلومات «مضللة» حول كورونا

آخر الأخبارعلم وتقنية › روسيا تطالب «يوتيوب» بحذف معلومات «مضللة» حول كورونا

صورة الخبر: روسيا تطالب «يوتيوب» بحذف معلومات «مضللة» حول كورونا
روسيا تطالب «يوتيوب» بحذف معلومات «مضللة» حول كورونا

طالبت روسيا منصة "يوتيوب" بحذف ما وصفته بمعلومات زائفة تتعلق بعدة مواضيع من بينها جائحة كورونا.

صرحت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية، روسكومنادزور، اليوم الأحد 18 يوليو، أن يوتيوب يتجاهل مطالب حذف مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات كاذبة عن فيروس كورونا ومواضيع أخرى"، كاشفة أنها أرسلت إلى إدارة محرك البحث "جوجل" أكثر من 24 ألف طلب إجمالًا لحذف المحتوى المحظور من الخدمة، لكن لم يتم حذف حوالي 5000 عنصر محظور، كثير منها يتضمن محتوى من منظمات متطرفة أو إرهابية، حتى الآن".

كما طالبت الوكالة جوجل بإلغاء حظر مقطع فيديو عن قناة يوتيوب الخاصة بالنائب الروسي، الصحفي أليكسي بوشكوف، حيث حذفت خدمة استضافة الفيديو حلقة من برنامج تلفزيوني استضافه.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهاية الشهر الماضي، أن السلطات الروسية لا تخطط لحجب الشبكات الاجتماعية الأجنبية، لكن المشكلة هي أنها لا تمتثل للمتطلبات وللقوانين الروسية.

وقال بوتين إن شبكات اجتماعية أجنبية تقوم بنشر مواد إباحية للأطفال أو تعليمات حول الانتحار، أو كيفية صنع زجاجات المولوتوف، على سبييل المثال، مشيرا لتجاهل المطالب الروسية في ذلك الصدد.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن روسيا تصر على أن تفتح المنصات الدولية مكاتب تمثيلية كاملة لها في البلاد، وهي كيانات قانونية يمكن للمرء على الأقل إجراء حوار معها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روسيا تطالب «يوتيوب» بحذف معلومات «مضللة» حول كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34518

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager