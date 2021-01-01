

علاقه الهواتف الذكية بالمناعة علاقه الهواتف الذكية بالمناعة

شك أن العصر التكنولوجي الذي نعيشه الآن يتطلب منا استعمال الهواتف الذكية ولوقت طويل، فاليوم بات من الصعب التخلي عن الإنترنت أو الهاتف الذكي.



لهذا، يحذّر طبيب العيون الروسي إيجور أزرونيان، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، من الاستخدام المطول للهاتف الذكي أو الكمبيوتر، لما له من تأثيرات سيئة على جهاز المناعة.



وتحدث أزرونيان عن سبب إضرار الهواتف الذكية بمناعة الجسم وكيف يمكن تجنب العواقب الصحية السلبية للاستخدام الدائم لهذه الأجهزة الذكية.

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وأوضح الطبيب أزرونيان أنه "يمكن للفيروسات أن تدخل الجسم من خلال الغشاء المخاطي للعين، وفي الوقت نفسه، غالبا ما يؤدي الاستخدام المطول لجهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي إلى حدوث متلازمة جفاف العين لدى الشخص".وقال الطبيب: "إن متلازمة العين الجافة تعني الحالة التي لا تصدر فيها الغدد الدمعية الكمية المطلوبة من الرطوبة، مما يؤثر سلبا على أجهزة الرؤية، فعندما تجف قرنية العين، يتم تنشيط إنتاج الرطوبة بواسطة الغدة الدمعية، وفي هذه العملية تقوم بترطيب العين".وتابع الطبيب: "إن تطور مثل هذه الحالة يمكن أن يقوّض المناعة العامة للشخص"، مشيرا إلى "أن خطر متلازمة جفاف العين هو انخفاض المناعة الموضعية، حيث تدخل جميع الميكروبات التي تطير في الهواء بشكل طبيعي وتدخل إلى العين، وفي ظروف انخفاض المناعة في متلازمة جفاف العين، تتطور مجموعة متنوعة من العدوى، بما في ذلك الالتهابات الفيروسية".ونصح الطبيب باستخدام قطرات العين لتجنب العواقب غير السارة لاستخدام هذه الأجهزة الذكية.وقال: "إنه من الواضح أنه من الخطأ إخبار أي شخص أن ينظر إلى الكمبيوتر بشكل أقل، ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك على أي حال، لذلك، فإن الطريقة الرئيسية للخروج من الموقف هي قطرات العين، لا يمكن أن تحل محلّ الغدد الدمعية تماما، ولكن لا يزال إجراء داعما"