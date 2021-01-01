

«اليابان» يسجلون رقما قياسيا عالميا لسرعة الإنترنت «اليابان» يسجلون رقما قياسيا عالميا لسرعة الإنترنت

سجل باحثون في اليابان، رقما قياسيا عالميا جديدا لسرعة الإنترنت بلغ 319 تيرابايت في الثانية.



استخدم فريق من الباحثين في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقنية الألياف الضوئية المتقدمة مع ألياف ضوئية رباعية النوى بقطر خارجي قياسي يبلغ 0.125 مم لإجراء اختبار السرعة.



وحطم ذلك، الرقم القياسي السابق البالغ 178 تيرابايت/ ثانية الذي وصل إليه مهندسون في اليابان وبريطانيا قبل عام.

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ولتحقيق السرعة القياسية، قام الباحثون ببناء حلقة نقل تجريبية معاد تدويرها من خلال الجمع بين نوعين من مكبرات الصوت الليفية الأرضية النادرة.أتاح الجمع بين مكبرات الصوت المصنوعة من ألياف الإربيوم والثوريوم وتضخيم رامان الموزع نقلا لمسافات طويلة يزيد عن 3.001 كيلومتر.شدد المعهد الياباني وفقا "هندوستان تايم" على أنه من الأهمية بمكان إظهار كيف يمكن للألياف الجديدة أن تلبي طلب "الزيادة المتفجرة" الواضحة من خدمات البيانات الجديدة.وأشار معهد الأبحاث كذلك إلى أن نتيجة آخر اختبار لسرعة الإنترنت ستساعد في تحقيق أنظمة اتصال جديدة، يمكنها دعم "الخدمات المتعطشة لعرض النطاق الترددي"، مضيفًا أنهم سيستمرون في استكشاف طرق لزيادة سعة الإرسال "المنخفضة".