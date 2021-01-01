كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن إمكانية إقامة حفل الزفاف فى الفضاء عن طريق كبسولة بالون فضائية بحجم ملعب كرة قدم ، ويحملها بالون فضائي هذا على ارتفاع يصل الى 19 ميل فوق سطح البحر وأكثر من 100000 قدم عن الارض وذلك بحلول عام 2024 .
وأضافت "الصحيفة " أنة يمكن أن يقيم الأزواج حفل زفافهم داخل كبسولة البالون الفضائي ، حيث تبيع شركة " أمريكية " ومقرها فلوريدا حاليًا رحلات جوية على كبسولاتها مقابل 125000 دولار، والتي ستمنح المسافرين متعة جديدة فوق سطح الأرض.
ذكرت "الصحيفة البريطانية"، :" ستأخذ الكبسولات التي تحملها بالونات الفضاء العملاقة للشركة ما يصل إلى ثمانية ضيوف إلى طبقة الستراتوسفير، على ارتفاع 100000 قدم (19 ميلاً) فوق سطح الكوكب، في رحلة تستغرق ست ساعات".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إقامة حفلات الزواج بالفضاء في كبسولة بالون فضائي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق