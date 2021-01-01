

إقامة حفلات الزواج بالفضاء في كبسولة بالون فضائي إقامة حفلات الزواج بالفضاء في كبسولة بالون فضائي

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن إمكانية إقامة حفل الزفاف فى الفضاء عن طريق كبسولة بالون فضائية بحجم ملعب كرة قدم ، ويحملها بالون فضائي هذا على ارتفاع يصل الى 19 ميل فوق سطح البحر وأكثر من 100000 قدم عن الارض وذلك بحلول عام 2024 .



وأضافت "الصحيفة " أنة يمكن أن يقيم الأزواج حفل زفافهم داخل كبسولة البالون الفضائي ، حيث تبيع شركة " أمريكية " ومقرها فلوريدا حاليًا رحلات جوية على كبسولاتها مقابل 125000 دولار، والتي ستمنح المسافرين متعة جديدة فوق سطح الأرض.



ذكرت "الصحيفة البريطانية"، :" ستأخذ الكبسولات التي تحملها بالونات الفضاء العملاقة للشركة ما يصل إلى ثمانية ضيوف إلى طبقة الستراتوسفير، على ارتفاع 100000 قدم (19 ميلاً) فوق سطح الكوكب، في رحلة تستغرق ست ساعات".

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ولقد اشترى العملاء بالفعل تذاكر كبسولات كاملة للمناسبات الجماعية، بل إن البعض يرغبون في إقامة حفلات زفافهم هناك، وفقًا للشركة، التي بدأت بيع الرحلات الجوية في نهاية شهر يونيو.وتدعي الشركة أن آخرين قد يحتفلون بعيد ميلادهم التاريخي على متن كبسولة، وسيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر 360 درجة للأرض أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتي تأتي كاملة مع حمام وبار وخدمة الواي فاي على متن الطائرة، وتم بيع رحلات الفضاء لعام 2024، لكن لا يزال بإمكان العملاء حجز مقاعدهم الآن لعام 2025، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.وتكشف الشركة انطلاقًا من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا وطيرانها بلطف بواسطة بالون فضاء بدلاً من الصواريخ، فإن الركوب على كبسولة خالية من الانبعاثات يوفر إثارة الفضاء والراحة المصاحبة لهدوء الإطلاق".