

نوكيا تحصد أول عقد لشبكة الجيل الخامس في الصين نوكيا تحصد أول عقد لشبكة الجيل الخامس في الصين

أعلنت شركة نوكيا فوزها بأول عقد لها لشبكات الاتصالات اللاسلكية للجيل الخامس 5G في الصين.



وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركات صينية، في مقدمتها "هواوي"، فازت بنصيب الأسد في الصفقة.



وفازت نوكيا بحصة 10% في واحد من العقود الثلاثة، بينما حصلت منافستها إريكسون على 9.6% من عقد آخر، وتبلغ القيمة الإجمالية للعطاء 6 مليارات دولار موزعة بين العقود الثلاثة، وحصلت نوكيا على 4% من مجمل العطاء.

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يذكر أن الصين متقدمة على كل الدول الأخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، ما يجعلها أحد أكبر الأسواق لشركات البنية التحتية للاتصالات.