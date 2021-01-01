أعلنت شركة نوكيا فوزها بأول عقد لها لشبكات الاتصالات اللاسلكية للجيل الخامس 5G في الصين.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركات صينية، في مقدمتها "هواوي"، فازت بنصيب الأسد في الصفقة.
وفازت نوكيا بحصة 10% في واحد من العقود الثلاثة، بينما حصلت منافستها إريكسون على 9.6% من عقد آخر، وتبلغ القيمة الإجمالية للعطاء 6 مليارات دولار موزعة بين العقود الثلاثة، وحصلت نوكيا على 4% من مجمل العطاء.
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التعليقات على نوكيا تحصد أول عقد لشبكة الجيل الخامس في الصين
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