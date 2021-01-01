

إنستجرام: تتيح أداة تحكم في عرض المحتوى الحساس إنستجرام: تتيح أداة تحكم في عرض المحتوى الحساس

أعلنت منصة "إنستجرام"، تطبيق مشاركة الصور الشهير المملوك لـ"فيسبوك"، إتاحة طريقة للمستخدمين لضبط مقدار المحتوى الحساس الذي يريدون رؤيته ضمن علامة التبويب "Explore".



وذكر موقع "لايف منت" التقني أن علامة التبويب "Explore" تعرض الصور والمواقع وعمليات البحث الشائعة بناءً على اهتمامات المستخدم، وتسمح لهم بالاختيار من بين فئات مثل الطعام والفن والسفر وغيرها.



ويتيح خيار "التحكم في المحتوى الحساس" الجديد في Instagram للأشخاص ضبط ما إذا كانوا يريدون مشاهدة المزيد أو أقل من المشاركات التي قد يجدها البعض غير مناسبة.