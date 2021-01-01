

حظك اليوم : برج القوس اليوم.. انتبه لعملك حظك اليوم : برج القوس اليوم.. انتبه لعملك

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرف حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج القوس ليوم ٢١ يوليو 2021 ، بحسب خبراء الابراج.

وبرج القوس ينضم إليه مواليد الفترة (من 23/11 إلى 12/12)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليومي:

على الصعيد المهنى

حافظ على عملك واحذر أصدقاء السوء، وانتبه لعملك، وحاول أن تجعل الابتسامة مرسومة على وجهك في وجه رؤسائك وزملائك، كذلك حاول التقرب من المدير وشاوره في الأمور.

علي الصعيد العاطفى

هناك صديق مقرب منك يحبك في صمت، فحاول الحفاظ عليه واعلم أن التجاهل لا يفيد، لذا حافظ على التقرب منه، خاصة أنه في حالة حزن شديدة هذه الفترة.

ويتميز برج القوس بالاجتهاد، واصحاب برج القوس يقدسون العمل كثيرا، كما يتسم أبناؤه بالعدالة وحب الخير للغير ، كما أنه من الأبراج الاجتماعية والمحبة للحياة ،ويتصف برج القوس كذلك بأنه من الشخصيات الذكية والمنظمة والعميقة ، ويتميز بالحنان والعطف ، ولديهم قدر عالي من روح الفكاهة.

أما عيوب برج القوس فتتمثل في أنه من الأبراج العنيدة والعصبية ، لا يقوي برج القوس في التعامل مع المشاكل والضغوطات، حيث أن برج القوس لا يحب المواجهة يقوم بحل أزمته عن طريق الهروب من الواقع

وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج القوس فهي محاولة أن تحافظ على عفويتك ، وخذ الأمور بجدية أكثر ، وعليك التخفيف من العصبية حتى لا تخسر الكثير .