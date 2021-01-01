نجحت امرأة تدعى مارلو سباث، في الحصول على تعويض بـ 125 مليون دولار بسبب فصلها تعسفيا من مكان عملها.
ونقلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن محامي المرأة إن مارلو بدأت العمل كمساعدة مبيعات في وول مارت في مانيتووك بولاية ويسكونسن عام 1999، حيث كانت تقوم بطي المناشف وتنظيف الممرات ومعالجة المرتجعات، وعلى مدار الـ15 عاما التالية، تلقت عدة زيادات في الأجر وحصلت على مراجعات أداء إيجابية.
واضافت الصحيفة قائله: "لكن ساعات عمل سباث تغيرت فجأة في نوفمبر 2014، عندما أنشأت وول مارت نظام جدولة محوسب، والذي قالت الشركة إنه يعتمد على حركة العملاء، وتم تصميمه لضمان عمل عدد كاف من الأشخاص عندما يكون المتجر أكثر ازدحاما"، هذا ما تسبب في حدوث صعوبة كبيرة لمارلو بسبب معاناتها من متلازمة داون، وهي معتادة على الروتين، ما جعلها طلبت تطلب استعادة جدول عملها القديم، ولكن الشركة رفضت.
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التعليقات على بعد فصلها تعسفيًا من العمل.. أمريكية تحصل على تعويض بـ 125 مليون دولار
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