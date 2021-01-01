بعد فصلها تعسفيًا من العمل.. أمريكية تحصل على تعويض بـ 125 مليون دولار

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بعد فصلها تعسفيًا من العمل.. أمريكية تحصل على تعويض بـ 125 مليون دولار

نجحت امرأة تدعى مارلو سباث، في الحصول على تعويض بـ 125 مليون دولار بسبب فصلها تعسفيا من مكان عملها.

ونقلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن محامي المرأة إن مارلو بدأت العمل كمساعدة مبيعات في وول مارت في مانيتووك بولاية ويسكونسن عام 1999، حيث كانت تقوم بطي المناشف وتنظيف الممرات ومعالجة المرتجعات، وعلى مدار الـ15 عاما التالية، تلقت عدة زيادات في الأجر وحصلت على مراجعات أداء إيجابية.

واضافت الصحيفة قائله: "لكن ساعات عمل سباث تغيرت فجأة في نوفمبر 2014، عندما أنشأت وول مارت نظام جدولة محوسب، والذي قالت الشركة إنه يعتمد على حركة العملاء، وتم تصميمه لضمان عمل عدد كاف من الأشخاص عندما يكون المتجر أكثر ازدحاما"، هذا ما تسبب في حدوث صعوبة كبيرة لمارلو بسبب معاناتها من متلازمة داون، وهي معتادة على الروتين، ما جعلها طلبت تطلب استعادة جدول عملها القديم، ولكن الشركة رفضت.

وفي 10 يوليو 2015، طردت وول مارت سباث بسبب التغيب المفرط عن العمل، وبعدها التقت سباث ووالدتها وشقيقتها بمديري وول مارت وطلبوا إعادة توظيفها والسماح لها بالعودة إلى جدول العمل القديم، لكن وول مارت رفضت إعادة توظيفها، على الرغم من أن خطاب إنهاء خدمتها قال إنه يمكن تعيينها مرة أخرى، على حد قول محاميها.

ويوم الخميس الماضي، وجدت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من ويسكونسن، في غرين باي، أن وول مارت انتهكت قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، الذي يحظر التمييز على أساس إعاقة الموظف، ومنحت سباث 125 مليون دولار كتعويضات عقابية و150 ألف دولار تعويضات عن الخسائر والأضرار.

وقالت وول مارت إن الحكم سينخفض إلى 300 ألف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب قانون فيدرالي للتعويضات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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