أعلن مزاد من تنظيم "أوتيل دي فانت دو مونتي كارلو"، عن بيع حجرة ثمينة من نوع طياقوت كشمير الأزرق" زنتها 27 قيراطاً في مقابل 2.1 مليون، وذلك وفقًا لما أعلنت ناطقة باسم دار المزادات هذه.
وكشف في السابق، ان قيمة هذه الحجرة النفيسة تقدر بما يقرب مليونين و3 ملايين يورو، وهي مركّبة على خاتم من البلاتين والذهب الأصفر ومحاطة بلفّتين من الماس المستدير، فيما طُرحت للبيع بسعر 1,7 مليون يورو في مزاد أقيم في مطعم "كافيه دو باري".
وعبر الهاتف، قام 7 مزايدين برفع السعر قبل أن تستقرّ المزايدات على ما مجموعه مع الرسوم 2,7 مليون يورو لقطعة المجوهرات هذه التي كانت ملكاً لعائلة أمريكية أوروبية وباتت من نصيب شار إيطالي الجنسية.
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التعليقات على بمليوني يورو.. بيع قطعة ياقوت أزرق نادرة مثبتة على خاتم
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