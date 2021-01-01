

بمليوني يورو.. بيع قطعة ياقوت أزرق نادرة مثبتة على خاتم بمليوني يورو.. بيع قطعة ياقوت أزرق نادرة مثبتة على خاتم

أعلن مزاد من تنظيم "أوتيل دي فانت دو مونتي كارلو"، عن بيع حجرة ثمينة من نوع طياقوت كشمير الأزرق" زنتها 27 قيراطاً في مقابل 2.1 مليون، وذلك وفقًا لما أعلنت ناطقة باسم دار المزادات هذه.



وكشف في السابق، ان قيمة هذه الحجرة النفيسة تقدر بما يقرب مليونين و3 ملايين يورو، وهي مركّبة على خاتم من البلاتين والذهب الأصفر ومحاطة بلفّتين من الماس المستدير، فيما طُرحت للبيع بسعر 1,7 مليون يورو في مزاد أقيم في مطعم "كافيه دو باري".



وعبر الهاتف، قام 7 مزايدين برفع السعر قبل أن تستقرّ المزايدات على ما مجموعه مع الرسوم 2,7 مليون يورو لقطعة المجوهرات هذه التي كانت ملكاً لعائلة أمريكية أوروبية وباتت من نصيب شار إيطالي الجنسية.

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وتباع عادة أفضل أحجار ياقوت كشمير الأزرق، المحبّبة جدّا في أوساط هواة الجمع، بأسعار تتخطّى المليون يورو. وكشف انهيار تربة حدث في القرن الـ19 في جبال هملايا عن منجم أحجاره استثنائية، بحسب ما أوضحت دار المزادات، ولكن إغلاق أغلبية حقول الياقوت الأزرق في المنطقة، يفسّر ندرة هذه الأحجار وقيمتها.وبيعت في العام 2014، ياقوتة زرقاء سيلانية تحمل اسم "بلو بيل أوف إيجا" زنتها 392 قيراطا ًموضوعة على عقد من الماس بسعر بلغ 17,29 مليون دولار خلال مزاد لدار "كريستيز" في جنيف.وبيع 80% من قطع المجوهرات البالغ عددها 450 والتي عرضت في مزاد الاثنين، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين يورو.